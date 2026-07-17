La gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, anunciaron este viernes nuevos desembolsos por $29,675,941 correspondientes a los créditos reembolsables para seniors y pensionados de bajos recursos.

Según informaron, estos pagos corresponden a 63,519 planillas adicionales que ya fueron procesadas.

Desde que comenzó el proceso el pasado 2 de julio, Hacienda ha desembolsado un total de $57,418,371, beneficiando a 123,111 ciudadanos de estos grupos.

“Continuaremos con los desembolsos hasta el 14 de octubre, por lo que aún hay tiempo para que estos grupos se beneficien de la ayuda”, expresó la gobernadora.

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Hasta el momento, Hacienda ha recibido 129,382 planillas de seniors y pensionados. El año pasado se recibieron cerca de 190,000 planillas, por lo que la agencia espera que más personas soliciten el beneficio durante las próximas semanas.

La planilla senior ofrece un crédito de:

$400 para seniors que cualifiquen

para seniors que cualifiquen $300 para pensionados que cumplan con los requisitos

La solicitud debe realizarse a través de la plataforma SURI, utilizando la cuenta del contribuyente, o mediante un especialista en planillas certificado por Hacienda.

Como parte de la iniciativa Hacienda con la Gente, el Departamento continúa ofreciendo asistencia en distintos municipios para ayudar a los ciudadanos a preparar y radicar la Planilla Senior.

Hasta ahora, cerca de 3,000 personas han recibido orientación y apoyo directo durante las Ferias de Servicio realizadas por la agencia.

Las personas que acudan a estas ferias deben llevar:

una identificación con foto para verificar su fecha de nacimiento;

para verificar su fecha de nacimiento; el formulario SSA-1099, en caso de ser beneficiarios del Seguro Social, para certificar sus ingresos.

Ferias de Servicio programadas para la próxima semana

Lunes, 20 de julio

Guayanilla – Centro de Convenciones, barrio Indio

8:00 a.m. – 3:00 p.m.

Martes, 21 de julio

Municipio de Arroyo – Complejo José Vicente Borrás, cancha urbanización Jardines de Arroyo

8:00 a.m. – 3:00 p.m.

Miércoles, 22 de julio

Vieques – Centro de Usos Múltiples

8:00 a.m. – 3:00 p.m.

Jueves, 23 de julio