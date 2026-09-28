Las personas con impedimentos en Puerto Rico podrán solicitar orientación, gestionar servicios y presentar reclamos en línea mediante la nueva página web de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) que modernizó, por primera vez, su portal oficial para facilitar el acceso a sus servicios y agilizar la atención de posibles violaciones de derechos.

“Una persona que entiende que sus derechos han sido afectados debe contar con alternativas accesibles para solicitar ayuda, independientemente del municipio donde resida o de las dificultades que enfrente para trasladarse a nuestras oficinas. Con esta plataforma podrá iniciar su solicitud desde donde se encuentre y nuestro personal recibirá la información para comenzar el proceso de evaluación. Queremos facilitar el acceso a la defensoría y reducir el tiempo que toma atender las necesidades de la población a la que servimos”, sostuvo el defensor, Fernando L. Díaz Rivera.

PUBLICIDAD

El funcionario explicó que la agencia comenzó a desarrollar el proyecto en enero de 2026, en colaboración con el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) sin costo directo para la agencia.

El portal incorpora herramientas de accesibilidad y permite gestionar solicitudes sin necesidad de acudir inicialmente a una oficina regional o realizar una llamada telefónica.

La plataforma, disponible en www.dpi.pr.gov, cuenta con tres formularios para solicitar orientación general, adiestramientos gratuitos y servicios relacionados con posibles violaciones de derechos que requieran intercesoría o una querella formal.

La DPI desarrolló el nuevo portal tomando en consideración las guías internacionales de accesibilidad web.

El programador ciego y especialista en accesibilidad digital, Manolo Álvarez, evaluó y certificó la plataforma. El diseño incorpora textos alternativos para las imágenes, que permiten a los lectores de pantalla describir su contenido, y se adapta a computadoras, tabletas y teléfonos móviles. También, hay un video en lenguaje de señas con recomendaciones para utilizar el portal.

De la misma forma, Díaz Rivera detalló que las personas podrán recibir orientación legal de abogados de la agencia, solicitar que la DPI intervenga directamente ante una entidad o presentar situaciones que ameriten iniciar un procedimiento administrativo.

Las solicitudes de intercesoría y querellas formales requerirán evidencia del impedimento de la persona. En cambio, quienes soliciten orientación general podrán completar el formulario sin presentar esa documentación.

Una vez el ciudadano complete el formulario y seleccione su municipio, el sistema asignará automáticamente la solicitud a la oficina regional correspondiente. La persona recibirá una confirmación por correo electrónico con una copia del formulario, mientras que el director regional y el personal autorizado recibirán una alerta para comenzar la evaluación.

PUBLICIDAD

El defensor estableció un plazo máximo de 72 horas para responder a las solicitudes, aunque instruyó a su personal a atenderlas antes cuando las circunstancias lo permitan.

“Esta herramienta también cambia la manera en que supervisamos nuestros servicios. Ahora podremos conocer en tiempo real cuántas solicitudes recibe cada región, qué asuntos atiende nuestro personal y en qué etapa se encuentra cada gestión. Esa información nos permitirá identificar necesidades, distribuir mejor nuestros recursos y ofrecer un seguimiento más efectivo a las personas que nos soliciten apoyo”, explicó.

Además, indicó que la plataforma permitirá generar estadísticas verificables sobre las solicitudes, los municipios de procedencia, los tipos de reclamos y el estado de los casos. Las personas que no tengan acceso a internet o necesiten asistencia podrán continuar utilizando los servicios telefónicos y presenciales. En esos casos, el personal de las oficinas regionales podrá completar los formularios digitales en representación del ciudadano.

La página incluye una biblioteca de recursos sobre derechos protegidos por la Ley ADA, vivienda justa, empleo y educación especial. Además, ofrece materiales educativos, documentos legales, noticias, eventos y una sección de autogestión que orienta a los ciudadanos sobre los pasos que pueden seguir para atender determinadas situaciones. Díaz Rivera informó que el portal incorpora mecanismos de protección de información bajo las guías de PRITS, incluidos sistemas de cifrado, un firewall y monitoreo continuo.