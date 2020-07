La senadora Rossana López León hizo público un recordatorio al nuevo secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Marchargo, para que cumpla con una requisición de información que el Senado hizo a la agencia en agosto del año pasado con relación a las gestiones sobre el problema de erosión en la zona playera de Ocean Park en Santurce.

Solicitan certificación

“Ante la importancia que tiene el tema del cambio climático y la erosión costera en Puerto Rico, particularmente en este sector de la capital, por medio de la Secretaría del Senado hicimos un pedido formal a la exsecretaria Tania Vázquez, requisito que heredó Marchargo y que no ha cumplido al momento. Queremos saber el status del plan de trabajo (si alguno) que haya sometido el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para la mitigación de los arrecifes en la zona de Ocean Park en San Juan, que están afectando la erosión costera”, detalló la también candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD).

López León añadió que existiendo asignaciones de FEMA sección 404 y 406 a cargo de COR3, que son fondos de recuperación basados en los daños causados por los huracanes Irma y María, “la excusa para no actuar no es la falta de fondos. Es una falta de responsabilidad que raya en ineptitud el no haber tomado acción ante esta situación”. El tema de las playas ha tenido gran relevancia ante la situación que se ha ventilado públicamente con relación al proyecto que afectaba a Mar Chiquita en Manatí y que fue retirado del Senado luego de fuerte presión pública.

“En el caso nuestro de la capital, residentes y visitantes saben de antemano que tienen una senadora y próxima alcaldesa que defiende la integridad de sus playas y el uso público de las mismas el récord está ahí. Por eso me solidarizo con la manifestación que la organización ‘Amigxs del Mar’ realizará hoy jueves a las 5:00 pm en la Calle Fortaleza para dramatizar la importancia de proteger nuestros recursos naturales en manos del pueblo puertorriqueño, para el disfrute de residentes y visitantes”, finalizó la senadora.