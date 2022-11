Pese a que LUMA Energy defendió ayer la permanencia de Wayne Stensby como su presidente, el gobernador Pedro Pierluisi aseguró que le están buscando un sustituto.

La afirmación la hizo durante una entrevista radial (WKAQ 580), luego de que se le preguntara sobre la posibilidad de que el actual director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, vaya a ser seleccionado presidente de la LUMA.

“Eso se está comentando”, soltó Pierluisi.

De inmediato, reiteró que “yo no dirijo a LUMA. A mi no me corresponde estar nombrando quién dirige a LUMA”.

Entonces, reveló que sí pudiese acontecer un cambio en la presidencia, como ha exigido desde hace varios meses. Esto, a pesar de que la empresa emitió ayer una comunicación en la que se estipula que Stensby es “crucial para construir un futuro más brillante”.

La respuesta precisa del mandatario fue que “desde que yo pedí los cambios en la alta gerencia, lo que entiendo que ha pasado es que están buscando un sustituto para el que está ahí”.

Dijo que no está en posición de hacer recomendaciones sobre quién debe ocupar la presidencia de LUMA. Comentó que puede limitarse a exigir esos cambios gerenciales, que mejoren el servicio y que aumenten la plantilla de personal permanente.

“Eso estamos exigiendo”, manifestó Pierluisi.