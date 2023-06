Aunque el gobernador Pedro Pierluisi confió esta tarde en la “mejoría” de su administración para atender emergencias, reconoció la vulnerabilidad de personas de escasos recursos y residentes de comunidades costeras de cara a un fenómeno atmosférico, pues suelen ser quienes más sufren los efectos de las fuertes lluvias y vientos que arrastran estos sistemas.

“¿Está todo perfectamente en orden y que nadie va a estar expuesto? No, yo jamás puedo decir eso. Hay gente que, obviamente, (son humildes y) que viven en viviendas que uno pensaría, ‘mira, eso no es seguro’ y, por eso, tenemos que estar bien pendientes”, indicó Pierluisi a Primera Hora tras ofrecer una conferencia de prensa donde anunció un descuento del 50% en las primas a pagar a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

“Tenemos vivienda en Puerto Rico que no cumple con código y lo que estamos haciendo es tratando de utilizar todos los programas disponibles del Departamento de Vivienda federal para aumentar el inventario de viviendas que cumplen con código”, agregó al aducir que quienes se beneficien del Programa Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3) tendrán viviendas “que cumplen con código”, “resilientes” y con “sistemas solares con baterías y cisternas”.

Previo a que comenzara la temporada el 1 de junio- que culminará el 30 de noviembre-, ya la Administración Nacional de la Atmósfera y los Océanos (NOAA, en inglés) de Estados Unidos había pronosticado la formación de entre 12 y 17 tormentas tropicales, de las cuales entre cinco a nueve pudieran convertirse en huracán y hasta cuatro pudieran superar la categoría tres.

“Recuerda que uno carga con un pasado y tú no cambias a Puerto Rico de un día a otro", comentó el gobernador Pedro Pierluisi. ( suministradas )

Este mismo fin de semana se espera que la tormenta tropical Bret que se formó en el océano Atlántico dejará, al menos, entre una a dos pulgadas de lluvia en Puerto Rico durante su trayecto a más de 200 millas de la Isla. Esto, aunque los expertos del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan entienden que se debilitaría una vez llegue a aguas del Mar Caribe.

Más aún, Pierluisi reiteró que las agencias gubernamentales han madurado y, sucesivamente, actualizado sus planes de emergencias, por lo que están “listos y preparados” para manejar cualquier fenómeno, sobre todo en comparación con el año pasado “y ni hablar del 2017″, año en que el huracán María azotó a la Isla.

“Cuando yo digo que estamos listos y preparados es que tenemos planes para atender las emergencias, que se están discutiendo, que se mejoran, se comparten y que tenemos más suministros, más equipo, más generadores para enfrentar cualquier evento catastrófico”, manifestó a este medio.

“Recuerda que uno carga con un pasado y tú no cambias a Puerto Rico de un día a otro. Seguro que aquí tenemos propiedades en áreas inundables; decenas de miles, por no decir amás. Seguro que tenemos propiedades en la zona costera que no son seguras. (Pero), es una cosa totalmente diferente el nivel de preparación de Gobierno, todos los que trabajan en Manejo de Emergencias han aprendido, han tenido lecciones en este proceso y ya estamos a otro nivel en términos de resiliencia”, continuó.

Para el Primer Ejecutivo, la preparación también es evidente en LUMA Energy, empresa encargada de la transmisión y distribución de energía eléctrica, y Genera PR, compañía que- al cabo de 10 días- se encargará de la operación y el mantenimiento de los activos legados de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Ambas tienen planes para atender la época de huracanes, planes de manejo de emergencias actualizado, han participado en los preparativos, en los talleres previo a la época de huracanes que hemos tenido”, presumió.

Además de apostar a la preparación de las agencias dedicadas a atender emergencias, también confió en sus propias obras administrativas para evitar desastres futuros, como la declaración de emergencia que firmó a través de la Orden Ejecutiva 2023-009, en la que ordenó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a ejecutar un plan de acción puntual para atender la erosión costera con el apoyo de agencias estatales y federales.

Hizo mención, además, de la reciente aprobación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) de $3 millones bajo el Programa de la Subvención para la Mitigación de Riesgos (HGMP, en inglés) para la restauración de arrecifes de coral ubicada en la costa de San Juan. Con este proyecto, se busca disminuir inundaciones y proteger unas 800 estructuras que rodean las comunidades del Escambrón, Condado, Ocean Park y Puntas Las Marías. Según indicó, esto se da “con el apoyo de mi administración”.

“Puedo seguir dando la lista. Lo importante, cuando uno evalúa estas cosas, es si estamos mejorando, si se está progresando y, definitivamente, que estamos progresando, que estamos mejorando y las iniciativas son múltiples. Tenemos muchas otras iniciativas en curso y seguiremos atendiendo esa problemática…de la erosión costera. Eso es una gran mejoría”, repitió.