Ansioso ya por asumir el cargo de gobernador este próximo sábado, Pedro Pierluisi dio este martes mas forma a su gabinete con nuevos nombramientos.

Para el Departamento de Recreación y Deportes, escogió al actual director del Departamento de Actividades Atléticas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez (RUM), el exatleta Ray Quiñonez Vázquez.

Tambien designó a Edan Rivera Rodríguez como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), mientras anunció que en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales permanecerá bajo el liderazgo del actual titular, Rafael Machargo Maldonado, quien es abogado ambiental.

Como comisionado de Seguros ubicó al abogado Mariano Mier Romeu, quien comenzó como periodista de temas económicos de El Nuevo Día hasta convertirse en abogado dedicado a asuntos reglamentarios de seguros. Finalmente, designó como director de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco) a un empleado del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Escogió a Javier Bayón, quien en la actualidad dirige la Oficina de Exenciones Contributivas.

PUBLICIDAD

Satisfecho con sus designaciones, Pierluisi comentó a Primera Hora que ha sido un trabajo arduo el que ha tenido que hacer para configurar un equipo de expertos que tengan como visión el progreso de Puerto Rico.

“La realidad es que no he parado de trabajar desde las elecciones. Este proceso de reclutar gente buena, gente capacitada toma tiempo y me siento bien honrado, bien orgulloso colectivamente de lo que ha ocurrido. Porque algunos pensaban, yo mismo tenía duda de que iba poder atraer talento del sector privado. Con tantos problemas que ha enfrentado Puerto Rico, tantas crisis, los mismos casos de corrupción que hemos tenido y tanto escándalo, tanta crítica, porque hay veces que aquí se critica hasta lo que no hay que criticar. Basta ya de tanto negativismo. Vamos a hacer un poco más positivo colectivamente ante el futuro tan prometedor que tiene Puerto Rico. Pero, ante ese cuadro, yo pensaba que podía ser bien difícil atraer gente buena y ese no ha sido el caso, porque he tenido múltiples opciones para los cargos y he tenido que entrevistar a las personas personalmente y tomar decisiones difíciles, porque en muchas ocasiones tuve que escoger entre personas que estaban prácticamente igualmente capacitadas y esto dice mucho de Puerto Rico”, señaló el gobernador electo durante una conferencia de prensa realizada en el Antiguo Casino.

Añadió que “habremos tenido todas las controversias que hemos tenido, pero aquí estamos en ánimo de levantarnos, aquí estamos en ánimo de vencer esa pandemia, en ánimo de que se reconstruya a Puerto Rico con todos esos fondos federales que tenemos disponibles y en ánimo de que haya el crecimiento económico que todos queremos”.

PUBLICIDAD

Cuando mencionó cada uno de los nombramientos, Pierluisi se dedicó a destacar las bondades de cada uno de los profesionales seleccionados para su gabinete.

Por ejemplo, explicó que Quiñonez Vázquez se convierte en el primer atleta exaltado a un salón de la fama que estará a cargo de dirigir el Departamento de Recreación y Deportes.

En su mensaje de agradecimiento al cargo, este ganador de una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Atletismo prometió llevar el deporte y su pasión a cada rincón de la Isla.

“Llego hoy con la experiencia que se requiere para este pueblo, pero, sobre todo, con el corazón. Cuenten que daré todo de mí. Quiero contagiar a todo el mundo con ese entusiasmo y esmero que yo tengo por el deporte”, afirmó.

Quiñonez Vázquez fue el único de los nominados que tuvo que brindar explicaciones sobre una determinación que tomó durante unas Justas Interuniversitarias que se dieron en Mayagüez. Es que se hospedó, junto a otros profesores, en el Mayagüez Resort, cuando vivía en esa misma ciudad.

El exatleta dejó claro que nunca recibió un señalamiento de malversación de fondos por esa determinación y que se hizo para estar cerca de los atletas, hospedados en el hotel del RUM.

El próximo secretario del DACO, entretanto, fue asesor legal de la agencia entre 2017 al 2019. Su trabajo principal, dijo Pierluisi, era defender a los consumidores en los tribunales.

Rivera Rodríguez, por ello, afirmó entusiasmado que “vamos a continuar defendiendo a los consumidores cada día con más fuerza, con más intensidad”.

PUBLICIDAD

El funcionario realizó tres promesas. La primera fue reabrir la oficina de Ponce, afectada por los sismos. Dijo que también se propone conseguir más personal para la agencia y ampliar los servicios para los consumidores.

Por otro lado, Pierluisi explicó que decidió dejar a Machargo Maldonado frente al DRNA por su compromiso con la protección del ambiente y la lucha contra el cambio climático.

“Yo confió en usted y yo sé que Puerto Rico va a salir beneficiado con esta decisión”, dijo.

El secretario, por su parte, enfatizó que es un honor poder permanecer frente a la agencia. Señaló que está centrado en la rehabilitación del zoológico de Mayagüez, así como la reapertura en enero próximo del Parque de las Cavernas de Río Camuy.

También enfatizó que tienen proyectados varios planes para mitigar la erosión costera con la creación de barreras de corales.

“Estamos alineados con la política ambiental y con los compromisos programáticos del gobernador”, sentenció Machargo Maldonado.

El comisionado designado de Seguros, por su parte, expresó que durante sus más de 20 años de trayectoria siempre ha estado asociado de alguna manera a la Oficina del Comisionado de Seguros, a través de proyectos o excomsionados. Por ello, se mostró contento con finalmente poder llegar a servirle al país desde este cargo.

“Como comisionado de seguro vengo a proteger a los asegurados y la competitividad de la industria”, prometió.

Por último, el director de Pridco llegará con la encomienda de promover “el desarrollo económico que todos queremos”, dijo Pierluisi.

Bayón no titubeó cuando señaló que estará enfocado en cumplir con esta meta.

“Sé que vamos a darle a Puerto Rico las herramientas necesita para llevar a Puerto Rico a otro nivel”, manifestó el funcionario, al señalar que desea “ser parte de un gobierno justo que le devuelva la confianza al pueblo de Puerto Rico”.

Al finalizar la presentación de los candidatos, el gobernador electo reconoció que, junto a su gabinete constitucional tiene mucho trabajo por hacer. “Estamos más que listos a partir del 2 de enero del 2021”, concluyó.