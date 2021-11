Insatisfecho se encuentra el gobernador Pedro Pierluisi ante la ola criminal que atraviesa el país, por lo que prometió este martes una cruzada similar a la que se reportó cuando era secretario de Justicia bajo la administración de Pedro Rosselló para disminuir en un 50% las matanzas, así como una “revolución” en el Departamento de Educación que evite que los jóvenes caigan en las garras de las drogas.

Aceptó que mantener a los policías motivados también es esencial en esta lucha contra el crimen. Esta expresión llegó acompañada de la promesa de mejorar las condiciones de retiro de los agentes y los recursos que necesitan para combatir la criminalidad en las calles.

PUBLICIDAD

“En esto no voy a escatimar”, puntualizó.

Mientras, rechazó -con un “en lo más mínimo”- la premisa de que este problema de la criminalidad se le haya salido a su gobierno de control.

Las expresiones del primer ejecutivo, que se suscitaron durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, ocurren tras un cruento fin de semana y luego de que ayer sicarios ultimaran a dos personas en medio de la autopista PR-53 en pleno mediodía.

En sus explicaciones, Pierluisi comentó que la criminalidad que se vive ahora mismo en la Isla es “parecida” a la que se reportó en el 2019. Aunque, estipuló que “cada uno (de los asesinatos) es bien lamentable”.

Según cifras oficiales de la Policía, hasta la fecha se han registrado 555 homicidios. Esto representa 71 menos que los 484 registrados para este mismo periodo en el 2020, así como cinco más que los 550 reportados para el 2019.

“Cada uno de esos asesinatos es un horror y lo puedo decir porque lo he sufrido en carne propia”, manifestó el mandatario, al recordar que su hermano José Jaime Pierluisi fue asesinado en medio de un ‘carjacking’ el 7 de junio de 1994.

Pero, el gobernador consideró injusto las críticas que se han recibo al plan anticrimen que desde la Policía, y con la ayuda de las autoridades federales, se ha lanzado para contrarrestar la criminalidad. Este plan se centra en el arresto de gatilleros para sacarlos de circulación de las calles y resolver asesinatos, según describió.

Indicó que en los pasados cuatro meses, desde que ejecutan el plan, ya se ha sacado de circulación a unas 800 personas.

PUBLICIDAD

No obstante, aseguró que el pueblo no tendrá que esperar un año para que baje la violencia, como se ha alegado. Aludió a que su gobierno está siendo “bien creativo” para combatir el mal desde diferentes puntos.

“La criminalidad es preocupante. No podemos escatimar. La Policía está haciendo el trabajo, a mí me consta. Tienen un plan integral bien diseñado. Están compartiendo inteligencia, información constantemente. Se han consolidado los negociados que utilizan inteligencia criminal como nunca antes. Las autoridades federales, el FBI (Negociado Federal de Investigaciones), entre otras, están trabajando hombro con hombro con nuestra Policía. Así que sepan que yo estoy bien pendiente de esto”, sentenció.

Explicó que la lucha contra el crimen no se detendría poniendo un policía en cada esquina.

“Esto del crimen es algo bien complejo”, dijo,

Fue, entonces, cuando estipuló que su meta es “llevar el crimen a lo más bajo”.

“Queremos, obviamente, que baje esa criminalidad y que llegue al récord más bajo que pueda existir. Yo lo viví en los ‘90. En mis cuatro años de secretario de Justicia, y no es porque yo me esté dando el crédito, porque fue un trabajo en equipo, la criminalidad bajó por 50%. Pues, a mí me encantaría que se repita eso en mis años como gobernador”, manifestó.

Centró, entonces, en el tema de la educación como punto central para combatir el crimen.

Reveló, de hecho, que ayer se reunió con los directivos del Departamento de Educación, incluyendo al nominado secretario, Eliezer Ramos Parés, para hacer unas exigencias en cuanto a la construcción o establecimientos de escuelas, así como hablar sobre los cambios en el currículo.

PUBLICIDAD

A modo de ejemplo, puso como meta que el 50% de los 280,000 estudiantes del sistema público de enseñanza permanezcan en las escuelas en horario extendido, así como pidió que se aumente el número de escuelas Montessori a unas 100 al finalizar su cuatrienio. En la actualidad hay 48.

Además, estableció que el 25% del dinero federal recibido para mejorar la planta física de las escuelas tras el devastador paso del huracán María, que fueron unos $2,200 millones, se utilice para construir escuelas vocacionales y otro 20% para nuevas escuelas especializadas en ciencias, matemáticas, tecnología e ingeniería.

También indicó que planifica establecer, al menos, una escuela bilingüe por municipio.

“Es importante que dirijamos, mejoremos a nuestro Departamento de Educación para encaminar a nuestros estudiantes a empleos seguros, bien pagos, oficios en los cuales pueden tener una buena calidad de vida por el resto de su vida”, expresó.

Más allá de las reparaciones en las escuelas y los nuevos planteles que se proyectan, Pierluisi resaltó el cambio curricular que propone.

“Sepan que aquí hay una revolución en curso en el Departamento de Educación. Se está revisando el currículo y se va a incluir en el currículo la enseñanza de civismo, el respeto y la equidad entre el trato de las personas para que no haya violencia física ni verbal o bullying por razón alguna, incluyendo orientación sexual”, comentó el mandatario.

Agregó que también hay estrategias en curso para mejorar el desempeño de los estudiantes. Pero, dejó en manos de Ramos Parés la divulgación de las mismas.

PUBLICIDAD

“Cuenten, cuenten que estamos atendiendo, entre otras cosas, la raíz del crimen por vía de mejoras en nuestro Departamento de Educación”, puntualizó.

Por su parte, la secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, señaló que su agencia se enfoca en que los menores de edad estén en hogares seguros y que estén protegidos para evitar que se afecten con el crimen. Habló que hasta conceden talleres de crianza.

“No tan solo es el Departamento de la Familia. Es un solo gobierno. Nosotros, tanto con el Departamento de Educación, y hemos tenido varias reuniones, el Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, otras agencias hermanas que prestan servicios relacionados para establecer y continuar proveyendo servicios. Reconocemos que no solo es un crimen que pudiera ser aislados. Estos menores, sí, debieron haber sido protegidos en sus hogares desde el inicio y en a eso, obviamente, vamos. Pero, es un solo gobierno. Son muchas agencias que estamos atendiendo y trabajando estos casos”, indicó la funcionaria.