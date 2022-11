Caguas. Pese a que LUMA Energy defendió ayer la permanencia de Wayne Stensby como su presidente, el gobernador Pedro Pierluisi aseguró este miércoles que le están buscando un sustituto.

“Yo, a base de lo que conozco, entiendo que sí, que ese proceso se está dando, que se está buscando un sustituto”, precisó el primer ejecutivo, tras participar de una inauguración de dos salas nuero-intervencionales en el Hospital Menonita de Caguas.

La afirmación la hizo poco después de aludir a que las expresiones que emitió LUMA Energy en defensa de su presidente no fueron, a su juicio, “tan tajante”.

Además, afirmó que en la comunicación, que se dio en momentos en que se hablaba públicamente sobre la posibilidad de que el actual director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, vaya a ser seleccionado presidente de la LUMA, “no confirmaron ni negaron el que se esté buscando a un suplente”.

Ayer, la empresa emitió una comunicación escrita, enviadas por su director de prensa, Hugo Sorrentini, en la que se estipuló que Stensby es “crucial para construir un futuro más brillante” en LUMA.

Específicamente, se indicó que “Wayne Stensby es nuestro presidente y CEO, y su rol como líder de los sobre 3,000 hombres y mujeres que trabajan en LUMA es crucial para construir un futuro más brillante y subsanar los años y décadas de abandono del sistema eléctrico bajo la AEE”.

Pero, Pierluisi ha reiterado desde hace meses su pedido público de que Stensby sea reemplazado. Ha dicho que la petición también se la comunicó al presidente de una de las empresas matrices de LUMA, Quanta Services, Earl C. “Duke” Austin.

“Yo no voy a inmiscuirme en los procesos de reclutamiento de LUMA. LUMA tiene que escoger su personal. Yo lo que he dicho es que debe haber un cambio al más alto nivel. Reconozco que es una posición importante, que no es fácil sustituir, buscar a alguien que tenga todas las cualidades para dirigir el consorcio. Pero, el tiempo apremia. Es importante ese cambio gerencial. De igual manera, para mí es importante que aumente el personal permanente que tiene en Puerto Rico en el campo. Sé que personal que llegó de las matrices a Puerto Rico todavía está aquí rindiendo labores, pero lo idóneo es que proceda un reclutamiento para aumentar la plantilla de los que utilizan en sus brigadas, porque es un reclamo generalizado de parte de alcaldes y alcaldesas por todo Puerto Rico, entre otros, que entienden que debe haber una presencia mayor de brigadas por toda la Isla. Así que, yo pienso que va a haber un aumento en el personal y mi equipo de trabajo lo ha verbalizado”, puntualizó el primer ejecutivo.

De paso, Pierluisi reiteró que no puede confirmar que Colón esté siendo considerado para presidir a LUMA Energy.

También dijo que si renunciara el director de la AEE, queda en la corporación pública personal “capacitado” que le podría sustituir.

“Si ocurriera una vacante, pues entonces uno toma medidas”, expresó.

Por otro lado, Pierluisi informó que saldrá para la capital federal para participar mañana, jueves, de la vista congresional que realizará el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, presidido por el congresista Raúl Grijalva, sobre la reconstrucción de la red eléctrica.