La propuesta congresional para resolver el centenario problemas de status que se presentó hoy, jueves, en forma de borrador representa un “paso de avance” para lograr la descolonización de Puerto Rico, pero está amenazada de recibir “enormes escollos en el camino”, anticipó el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y excandidato a la gobernación, Juan Dalmau.

Según indicó, es muy temprano para el partido fijar una posición sobre si apoyarían o no el Puerto Rico Status Act, así como si solicitarían algún cambio a la definición de la alternativa de la independencia.

Indicó que habría que esperar las conversaciones que lleve a cabo en la Isla el presidente del Comité de Recursos Naturales, el representante Raúl Grijalva, se presente la medida en propiedad y se realizan las vistas públicas para que el PIP fije una posición del proyecto como tal. Pero, auguró que el borrador de la medida congresional podría no llegar ni a primera base.

Dalmau estipuló, en entrevista con Primera Hora, que “el hecho de que por primera vez el Congreso considere un proyecto que busca superar la actual condición territorial es un paso de avance. Eso es de entrada. Esta es la primera vez en la historia que el Congreso considera un proyecto que excluye la condición territorial (el Estado Libre Asociado) para atender el tema del estatus y yo creo que eso es un paso importante. Lo segundo es que este proceso apenas está empezando”.

No obstante, destacó que “hay que reconocer que este proyecto va a tener enormes escollos en el camino y que un proyecto como este, para poder tener posibilidades de aprobación, requieren de un gobierno en Puerto Rico con voluntad descolonizadora y que toma en serio el tema, y eso no ha pasado ni pasará con un gobierno popular o penepé. Así que este es un proceso que va a enfrentar muchos escollos y no va a tener, desde el punto de vista del gobierno de Puerto Rico quién realmente ejerza mollero para encaminarlo”.

Se le preguntó por qué razón cree que Pedro Pierluisi y la colectividad que este dirige, el Partido Nuevo Progresista, boicotearía la medida, dado a que el gobernador estuvo presente en la presentación de la misma. Lo que argumentó fue que esta no sería la primera vez que algún líder de ese partido o el Partido Popular Democrático dice que apoyará una solución para el status y luego provocan que quede en nada.

“Es por eso que la gente se ha frustrado tanto, porque para la foto y para la apariencia siempre aparecen, pero para la pelea que hay que dar en serio en Washington, entonces, se esconden por el temor de una respuesta que no quieren escuchar. Pero, de nuevo, te digo lo importante es que el gobierno de los Estados Unidos ya había reconocido que Puerto Rico era una colonia. Era un territorio incorporado. Hoy, acaba de decir que tiene que dejar de serlo y yo creo que es un paso de avance histórico”, manifestó.

En cuanto al contenido del proyecto, Dalmau prefirió no hablar en detalles. Pero, indicó que el mismo mantiene la esencia de la propuesta de la congresista Nydia Velázquez, aunque no se configuraría la Asamblea Constitucional de Status. No obstante, aludió a que si en la Isla hay verdadera voluntad para atender el tema podría convocarse a una asamblea local, aunque sin el aval del Congreso, que sirva “de intermediario o interlocutor con los procesos que se estén dando en Washington”.

“Lo importante es lo que es incuestionable y lo que no ha variado desde que estos proyectos se radicaron que es la idea de que Puerto Rico tenga un proceso de descolonización que no incluya la colonia como alternativa, porque eso es la enfermedad para curar la enfermedad”, concluyó.