Con pancartas y mascarillas, un grupo de ciudadanos celebró hoy un piquete frente a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en rechazo del proceso que sufrió una integrante de la comunidad tras en Puerto Rico al momento de obtener su tarjeta electoral y en un reclamo de un trato digno a los integrantes de esa población.

Como parte del piquete, unas siete personas de esa comunidad sacaron su tarjeta electoral, tal y como gestionó la semana pasada la mujer trans Joanna Cifredo, en un proceso que fue criticado por la fémina y que dio paso a la manifestación de hoy

Joanna cuenta su experiencia

En aquel momento, Cifredo fue con su esposo a sacar la tarjeta electoral a una Junta de Inscripción Permanente (JIP), en Bayamón, dependencia adscrita a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Según denunció, hubo empleados que no le quisieron reconocer el nombre de Joanna Cifredo, insistían en tratarla como un hombre, discutían en voz alta su situación con lo que violentaban su privacidad y se rieron de ella.

Posted by Ivana Fred on Thursday, July 16, 2020

Hoy Cifredo fue a la CEE por el bienestar de otras integrantes de esa comunidad. “Ya yo obtuve mi tarjeta, exigimos que aclaren los procedimientos y que hagan entrenamiento de como bregar con las personas trans”, expresó en entrevista telefónica.

No fue posible obtener de inmediato una reacción de la CEE sobre esta controversia.

Una de las participantes de la manifestación fue la activista de la comunidad trans, Ivana Fred, quien recordó que ella pasó un proceso similar hace 4 años, y fue parte de unas 17 personas que en aquel momento denunciaron esta situación ante la Comisión de Derechos Civiles (CDC), esto por la violación de sus derechos.

“Nos están matando”

“Es bien triste y vergonzoso, wow, me digo ¿cuál fue al avance?, ¿qué no se hizo que todavía estamos pasando por estos procesos? No lo creo justo”, dijo Fred.

Un portavoz de la manifestación y miembro del colectivo trans de Puerto Rico, Justin Jesús Santiago, dijo que el piquete comenzó a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta las 2:30 p.m. A eso de las 10:30 a.m., en la manifestación había unas 60 personas, pero el activista anticipaba más ciudadanos conforme avanzara el piquete.

“Queremos un cese y desista en el discrimen en las agencias de gobierno. Que nos traten con justicia, igualdad y equidad como un ciudadano normal, sin prejuicio y discrimen. No estamos mendigando, ni pidiendo, estamos exigiendo respeto”, dijo Santiago.

De otra parte, el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) se solidarizó hoy con las personas trans que se están manifestando y exigiendo un trato digno en el proceso de inscripción electoral.

“Es importante que se respete su identidad de género en los procesos administrativos ante esa agencia”, indicó Mary Cele Rivera Martínez, abogada y portavoz de CABE. “La semana pasada se denunció el proceso atropellante e indigno al que fue sometido Joanna Cifredo cuando acudió a obtener su tarjeta electoral y poder ejercer su derecho al voto en las Primarias que se avecinan. La CEE tiene los mecanismos para haberle provisto su tarjeta a Joanna Cifredo con celeridad y dentro de un marco de respeto a su dignidad y su derecho a expresar su identidad de género sin ser víctima de un trato desigual. Desde el 2016, la CEE, mediante una Resolución, reconoció que el propósito principal de la Ley Electoral es garantizar, proteger y viabilizar los derechos democráticos del electorado. La Ley Electoral provee para que el Registro General de Electores se mantenga en todo momento actualizado en cuanto a circunstancias modificadoras de cualquier elector”, añadió.