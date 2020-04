El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) alertó hoy sobre una epidemia de violencia anti-LGBTTIQ+ en el país tras registrarse cinco asesinatos de personas trans en los pasados dos meses, esto, unido a cinco asesinatos de personas de las comunidades LGBTTIQ+ en el 2019.

“Nos están cazando y nos están matando. No hay otra forma de ponerlo. En los pasados dos meses han sido asesinadas cinco personas trans en un resurgir de violencia que no habíamos visto desde hace una década en nuestro país. Exigimos acción inmediata y urgente de parte del gobierno para atajar esta ola de violencia en contra de nuestra gente trans y LGBTTIQ+”, dijo en un parte de prensa Ivana Fred, aliada de CABE.

CABE enumeró varios de los asesinatos, como el del reguetonero Kevin Fret, el de Alexa en Toa Baja, de Yampi en Moca, de dos hombres ultimados en el Monumento al Jíbaro el año pasado, otro hombre cuya causa de muerte no se ha determinado y fue encontrado desnudo en Salinas a mediados de febrero, el doble asesinato en Humacao la semana pasada, una confinada ahorcada hace una semana y un hombre de 79 años que murió violentamente en su residencia en Caguas recientemente. Además, en el área de descanso del Monumento al Jíbaro han ocurrido varios ataques a personas LGBTTIQ+ en los que las víctimas han sido heridas.

“Exigimos que la Policía y el gobierno atiendan, de inmediato y con carácter de urgencia, esta crisis de violencia en contra de la gente LGBTTIQ+. Es su deber informar el estatus de las investigaciones y conducirlas de acuerdo a los protocolos establecidos de crímenes de odio, de trato a la gente trans y LGBTTIQ+ y conforme a la reforma de la Policía. Nos están matando y el gobierno mira hacia el otro lado. Esta emergencia de violencia es tan importante como la emergencia que estamos viviendo todos”, aseveró Pedro Julio Serrano, portavoz de CABE.

Las diez víctimas fatales de los pasados 15 meses responden a Kevin Fret, Alexa Negrón Luciano, Serena Angelique Velázquez, Layla Peláez, Emilio Colón, Penélope Díaz, Javier Morales, Carlos Robin Morales, Yampi Méndez y Luis Díaz.

“La violencia que estamos experimentando tiene su raíz en la retórica y acciones de odio de parte de los políticos y religiosos fundamentalistas que incitan a perseguir, demonizar y atacar a la gente LGBTTIQ+. Basta ya de usarnos como chivos expiatorios para sus agendas de división. Somos tan seres humanos como el resto de la sociedad y merecemos el mismo respeto, la misma libertad y la misma equidad”, dijo Carmen Milagros Vélez Vega, portavoz de CABE.

CABE cursó una carta, el pasado lunes 27 de abril, al secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, y al comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, exigiendo una reunión de inmediato con Janer y Escalera en aras de exigir respuestas a las interrogantes sobre el estatus de las investigaciones, el plan de vigilancia y prevención de estos crímenes, así como una garantía de que los procesos se llevarán de acuerdo con los protocolos y libres de prejuicio.

“La Policía tiene la obligación de divulgar el estatus de las investigaciones de al menos nueve asesinatos, una muerte sin causa determinada y varios ataques en los que personas LGBTTIQ+ han sido heridas desde enero de 2019. Es obligación del Estado atender esta epidemia de violencia anti-LGBTTIQ+. De igual forma, le corresponde al gobierno de Wanda Vázquez declarar no tan solo un estado de alerta máxima y asignación de recursos por la violencia de género, sino también por la violencia homofobica y transfóbica”, sentenció Osvaldo Burgos, portavoz de CABE.

Natasha Alor, joven activista de experiencia trans, exhortó a “crear una sociedad donde el respeto a la diversidad sea un valor, no un arma para atacar la vivencia de otro ser humano. Nuestras vidas experimentan violencia en cada segundo".

"Esto no tan solo es injusto, sino que es inhumano. Las personas de identidad trans exigimos respeto a nuestras vidas y la garantía de que se hará justicia para que estos crímenes no queden impunes y no vuelvan a ocurrir”, sostuvo.

Por último, Justin Jesús Santiago, aliado de CABE, enfatizó que “es hora de que este gobierno demuestre que va a cumplir con su deber de proteger a las personas trans y la gente LGBTTIQ+. Reconocemos la emergencia por el coronavirus, pero también existe la emergencia de violencia homofóbica y transfóbica que nos está matando. Es hora de actuar. No puede morir ni una persona LGBTTIQ+ más a causa del odio”.

El comunicafo fue suscrito por las organizaciones comunitarias: