Gurabo. El comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, afirmó este jueves que hasta que la comunidad Lgbttqi+ no formalice una queja contra la Uniformada por la manera en que se le identificó a la transexual Alexa, antes y después de su asesinato, no indagarán sobre si se erró en cumplir con la Reforma de la Policía.

Es que la Uniformada identificó a Alexa como un hombre con faldas cuando acudió a investigar una querella en su contra por entrar a un baño de mujeres en un restaurante de comida rápida en Toa Baja. Mientras, que su asesinato fue incluido en las estadísticas oficiales en el área de varones adultos.

PUBLICIDAD

“Eso se va a trabajar cuando me llegue alguna queja formalizada. La vamos a trabajar responsablemente”, sostuvo Escalera, durante una conferencia de prensa realizada tras la graduación de 221 nuevos agentes de la Policía estatal y municipal en la Academia de la Policía en Gurabo.

Primera Hora le insistió en la pregunta sobre el trato que se le da a la comunidad Lgbttqi+ en la Policía y el funcionario recalcó que “no he recibido ningún señalamiento” sobre el particular.

Cabe destacar que el juez presidente del Tribunal federal de Distrito y quien está a cargo del pleito de la Reforma de la Policía, Gustavo Gelpí, explicó que no podía dar detalles sobre la manera en que la Uniformada debió haber tratado el caso de Alexa. Esto se debe a que el caso judicial por su asesinato podría terminar en el foro federal, si es que finalmente el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) decide asumir jurisdicción. Entre lo poco que estableció fue que “la reforma protege a las comunidades Lgbttqi+, que es parte de la Reforma”.

Ante este marco, el activista de la comunidad homosexual Pedro Julio Serrano tronó contra el comisionado de la Policía. Estableció que su comunidad no tiene que hacer querellas, sino que la Uniformada debe cumplir lo estipulado en la Reforma de la Policía. Entre lo incluido está identificar a Alexa como mujer.

“Yo quisiera pensar que Escalera peca de ignorante, pero la experiencia nos demuestra que la transfobia y la falta de sensibilidad y trato digno a la gente trans ha sido la orden del día de parte de la Policía y eso empieza con la alta oficialidad que no entiende lo que es la Reforma de la Policía. Aquí no tiene que mediar una querella para que la Policía cumpla con la Reforma. Aquí hay unos protocolos establecidos, unos adiestramientos realizados y aquí hay unas órdenes judiciales que obligan a la Policía a tratar con respeto y dignidad a la comunidad trans”, manifestó en entrevista con Primera Hora.

PUBLICIDAD

Señaló que el primer error que cometió la Uniformada cuando fue a investigar la entrada de Alexa a un baño de mujer fue que no se estableció que no había méritos para intervenir, pues se trataba de una mujer. Dijo que, si esto hubiese ocurrido, “no se hubiese levantado la calumnia en contra de Alexa en las redes sociales”.

La comunidad Lgbttqi+ alega que el odio levantado contra la transexual fue lo que motivó que pocas horas después se le matara en el barrio Campanilla de Toa Baja. El crimen se registró en la madrugada del 24 de febrero.

“El asesinato de Alexa empezó en el momento que el Policía no hizo su trabajo”, denunció Serrano.

De paso, el activista criticó que la comunicación de la Uniformada con los defensores de los homosexuales sea nula desde que Arnaldo Claudio renunció como monitor de la Reforma de la Policía en mayo del pasado año.

“Para empezar, no hemos tenido comunicación alguna con el nuevo monitor, (John Romero). Eso dicta mucho de la apertura… No hay comunicación alguna, no hay ningún puente tirado desde que cambió el monitor. Entonces, obviamente, nosotros vamos a seguir insistiendo en que la responsabilidad no recae en los grupos, la responsabilidad de cumplir con la Reforma recae en la Uniformada y en el Monitor. No somos nosotros. Nosotros velamos que no se nos violen nuestros derechos, pero la obligación recae en ellos. Esto es una revictimización más a la comunidad, donde las víctimas tenemos que hacer cumplir los protocolos y las decisiones”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que el juez Gelpí informó que en los próximos días se dará a conocer el primer informe sobre el cumplimiento de la Reforma de la Policía. Sin embargo, no mencionó que incluya el tema del trato a la comunidad Lgbttiq+. Sí adelantó que se habla del uso de la fuerza en actividades multitudinarias y en las intervenciones policiacas.

Sigue la investigación del asesinato de Alexa

El comisionado de la Policía dio muy pocos detalles sobre cómo va encaminada la pesquisa en torno al asesinato de Alexa, cuyo nombre completo era Neulisa Luciano Ruiz, de 28 años.

Explicó que tras investigar a unos jóvenes que se cree fueron responsable de la grabación de un vídeo en el que supuestamente se asesinó a Alexa, han llegado unas confidencias que están corroborando.

“Con ese vídeo llegaron confidencias… Con unas entrevistas que ya se hicieron, estamos en el proceso de corroborar una información que tenemos. Eso es lo que les puedo adelantar, que estamos investigando información que nos ha llegado para corroborar”, sostuvo.

Añadió que “no vamos a descartar nada. Ninguna llamada que se haga al Negociado de la Policía de manera confidencial la vamos a descartar. La vamos a corroborar”.

Explicó que los investigadores están “de lleno” tratando de establecer quién o quiénes mataron a Alexa.

“Esto es un crimen vil y bien lamentable que se cometió y no vamos a descansar hasta que llevemos a los tribunales a estos que causaron este terrible asesinato”, manifestó.

“Sí le vamos a decir al pueblo de Puerto Rico que no vamos a descansar. Estamos investigando de lleno, continuamos entrevistando y cualquier información que tenga algún ciudadano se puede comunicar al 787-343-2020 de manera confidencial”, concluyó.