El representante Héctor Ferrer y un grupo de aspirantes a la legislatura del Partido Popular Democrático (PPD) anunciaron este lunes que radicaron una querella formal ante la Oficina de Special Councel (OSC, en inglés), en contra del aspirante a la comisaría residente por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Elmer Román, por entender que su candidatura viola las disposiciones de la ley federal Hatch Act, que prohíbe a empleados federales participar de elecciones partidistas mientras ocupan un cargo público.

Según explicaron, Román alega contar con una opinión legal del Departamento de Defensa que le permite aspirar a la posición en Washington, y la misma se basaría en la presunción de que se trata de una elección entre partidos locales, y no nacionales, o lo que se conoce como una elección no partidista. Sin embargo, en su querella argumentan que esa no es la realidad de la elección a comisionado residente, pues otros aspirantes al puesto se identifican abiertamente con los partidos nacionales demócrata y republicano, y así ha ocurrido también con pasados aspirantes, lo que convierte dicha elección en una partidista.

“La opinión legal que autoriza a Román a correr para comisionado residente parte de premisas erradas y desconocimiento sobre política puertorriqueña. Román indujo a error al Departamento de Defensa al minimizar la naturaleza partidista de la contienda. Esta querella les abrirá los ojos”, afirmó el representante.

Román, un oficial naval que trabaja para el Departamento de Defensa, está corriendo para comisionado residente en Washington por el Partido Nuevo Progresista, en una plancha conjunta con la actual comisionada a residente y aspirante a la gobernación, Jenniffer González Colón.

Ferrer afirmó, además, que el OSC “es la oficina llamada a emitir las opiniones sobre la aplicación del Hatch Act”, y reafirmó que en Puerto Rico “no hay una cosa de que una elección no es partidista. En Puerto Rico todos los comisionados residentes están afiliados a un partido nacional”.

Añadió que Román se equivoca en la alegación que hace en su opinión consultiva y la que recibió del Departamento de Defensa de que las primarias en Puerto Rico no son un evento partidista, y citó un manual del mismo Departamento de Defensa que explica que una elección no partidista se puede tornar partidista si ocurren ciertas circunstancias, tal como sería “evidencia que demuestre que la política partidista realmente entró en las campañas de alguno de los candidatos puede invalidar la naturaleza no partidista de una elección”.

De acuerdo a Ferrer, esas circunstancias ocurren en Puerto Rico, “según lo que están comunicando en los medios tanto Jenniffer González como Elmer Román”, quienes han sostenido ser republicanos. Además, sostuvo que otros aspirantes a comisionado residente han establecido públicamente su afiliación a un partido nacional, José “Quiquito” Meléndez (PNP) es republicano, William Villafañe (PNP) es demócrata, y el aspirante por el PPD, Pablo José Hernández Rivera, es demócrata.

Recordando una reciente entrevista televisiva en la que, tras Román no expresar con claridad su predilección republicana, González lo interrumpió y afirmó que era republicano, la querella cita además un precedente en las cortes federales en que un Circuito afirmó que, si un candidato no desmiente a un tercero que lo afilia con un partido, este hecho podría usarse como prueba de que violó la Ley Hatch.

Además de Ferrer, también se unieron a la denuncia Elba Beatriz Rivera, candidata a representante por el precinto 5; Cristofer Malespín, aspirante por el precinto 3; Bryan Saavedra, aspirante por el precinto 2; Manuel Calderón Cerame, aspirante por el precinto 4 y Gabriel López Arrieta, candidato a la Cámara por acumulación.

Primera Hora requirió una reacción de Román a través de sus portavoces de prensa y todavía se espera respuesta.