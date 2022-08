Pacientes y empleados expresaron disgusto y preocupación por el apagón de 16 horas que sufrió entre la tarde del domingo y la mañana de hoy lunes, el Hospital Universitario de Adultos del complejo del Centro Médico en Río Piedras, único hospital de servicios supra terciarios en Puerto Rico.

En el período a oscuras no funcionaron los dos generadores eléctricos y no fue hasta la mañana de hoy, que LUMA Energy reparó la falla en la línea de distribución cercana a la institución hospitalaria que sirve a muchos pacientes de escasos recursos de distintos puntos de Puerto Rico.

En el lapso sin electricidad, el hospital de seis niveles se mantuvo “operacional” con luces de emergencia, mientras los ventiladores se conectaron a baterías.

La situación provocó que algunos servicios fueran pospuestos como las cirugías electivas y algunos pacientes fueron dados de alta como la joven Delmaris Martínez, quien había sido hospitalizada el viernes por complicaciones en su embarazo.

“No estaba para parir, pero tengo unas condiciones que salieron ahora al final del embarazo y me tuvieron que hospitalizar de emergencia. Me voy ahora (cerca del mediodía de hoy). Por la situación que está pasado me dieron de alta. El jueves regreso para una cita de costumbre y deciden si me quedo o me voy”, expresó la joven que pronto estará en su octavo mes de gestación.

La joven Delmaris Martínez, quien había sido hospitalizada el viernes por complicaciones en su embarazo. ( Nydia Bauzá )

“Cuando se fue la luz no me asusté, pero por el calor me quedé sin aire y me tuvieron que sacar afuera para respirar mejor. A pesar de todo las enfermeras se portaron super bien, nos ayudaron en todo, nos sacaron de los cuartos para que tuviéramos más ventilación y a pesar de que no tenían sistemas para los medicamentos pudieron trabajar bien”, dijo Martínez, residente de Canóvanas mientras salía del hospital con almohada y frisa en la mano. La acompañaba su suegra Wilda Correa.

A LUMA Energy dijo que “se ponga a hacer el trabajo como se supone porque en un hospital es un poco preocupante esta situación ya que hay personas pendiente de operaciones y cosas así”.

“La situación es difícil para todos, para los pacientes, para los médicos, para los familiares, muchas preocupaciones… La luz es esencial para todo el mundo”, sostuvo una doctora que labora en el Hospital Pediátrico, contiguo al Universitario.

“Mi hija dijo a luz el viernes una niña y gracias a Dios están bien. Me dijo que no había luz, que hacía mucho calor y estaba desesperada para que la dieran de alta a ella y a la bebé”, indicó Ana López, quien esperaba a su hija que había sido dada de alta.

“Hay mucha preocupación por el Covid y con todas esas enfermedades contagiosas”, sostuvo la mujer, residente de Bayamón. No tuvo quejas de los servicios médicos y dijo que el único problema fue con el fallo de la luz. “La luz es muy necesaria y el servicio de LUMA es lo peor que he visto”, dijo para agregar que en el residencial donde vive “se va la luz a cada rato”.

“En los 19 años que llevo trabajando en este hospital nunca había sucedido algo como lo de hoy. Para el huracán Marías las plantas siempre estuvieron funcionando, nunca fallaron”, dijo un empleado del Universitario, que habló con la condición de que no se le identificara.

El Hospital Universitario de Adultos estuvo sin servicio de energía por unas 16 horas. ( Nydia Bauzá )

“Los pisos estaban húmedos y el calor era bárbaro ya que no hay ventilación de ningún lado”, dijo. Añadió que “para el equipo que funciona con baterías por lo menos trajeron un generador pequeño y ahí conectaron todos los ventiladores”.

Mientras, la administradora del hospital, Bianca Castro, dijo que la situación “se mantuvo bajo control” y sostuvo que cerca de las10:00 la mañana de hoy el servicio de electricidad había regresado.

“Nos encontramos revisando todos nuestros protocolos y planes de contingencia. Todavía seguimos en un estado de emergencia porque para nosotros es vital y prioridad que estemos 200 por ciento seguros que no haya ningún otro incidente. Nuestra prioridad es la salud y seguros de los pacientes y nuestros empleados”, dijo.

La funcionaria alegó primeramente que el hospital solo estuvo “una hora y siete minutos sin luz, período en que LUMA se tardó esta mañana en corregir la avería en la línea. “El hospital estaba desde anoche parcialmente energizado”, dijo, pero luego a las preguntas de los periodistas reconoció que la institución anoche estaba “operacional”.

Explicó que LUMA les indicó que para reparar el fallo ellos tenían que desenergizar el hospital. “No fue una decisión fácil porque somos el único hospital supraterciario de la Isla y esa decisión se tomó para hacerlo esta mañana con claridad y a tiempo. Así que estuvimos una hora y siete minutos sin luz completamente”, sostuvo Castro.

-¿Pero, tenemos llamadas de enfermeros y enfermeras diciendo que tenían temor, que los pacientes estaban corriendo riesgo?, le preguntó una reportera.

“Ciertamente estas situaciones no son las ideales, nadie quiere pasar por esto, pero puedo garantizar que en el tiempo que estuvimos sin luz todo se mantuvo bajo control. No estábamos en el panorama ideal, pero nuestros pacientes hospitalizados todos estuvieron estables, a nadie le faltó medicamentos ni sus alimentos”, dijo la administradora.

-¿No hubo incidentes de que a algún paciente necesitara con urgencia un medicamento y no lo hubiera?, le inquirió la reportera.

“Hasta la ultima información que tengo, no. Nosotros a las 6:00 de la mañana nos reunimos, contamos nuestros pacientes con ventiladores que eran 16. Nuestros ventiladores duran con batería de 4 a 6 horas y tenemos 72 ventiladores adicionales en caso de emergencia. Si me paro en los zapatos de los enfermeros los puedo entender. Es una situación difícil para nosotros como administradores y líderes de una organización, pero se tomaron todas las medidas. Nuestra prioridad es salvaguardar la seguridad y salud de los pacientes”, indicó Castro.

Dijo también que durante la emergencia contaron “con todo el apoyo del secretario de Salud (Carlos Mellado), del Departamento de Salud y del gobernador (Pedro Pierluisi). Ellos están al tanto de todo y nos están dando todo el apoyo”, agregó.

“Estamos en buenas conversaciones con ellos”, dijo cuando se le preguntó como evaluaba la respuesta de LUMA Energy.

Cuando se le preguntó por qué se habían dañado los dos generadores a la vez, la administradora indicó que “el expertise lo tiene mi departamento de Ambiente de Cuidado”. Agregó, que “desde ayer se llamaron los ingenieros y peritos electricistas y estamos investigando para saber cuáles fueron las causas”.

Dijo que un generador adicional llegaría en horas de la tarde para “back up” y que también esperaban recibir hoy, la pieza de los dos aparatos que se dañaron.

Gerson Báez, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), gremio que representa al personal unionado del hospital dijo que se cancelaron las operaciones electivas y algunas citas médicas, pero aun con la falta de luz, los trabajadores ofrecieron los servicios a los pacientes admitidos.

Indicó que al amanecer el personal de Dietas, que lleva los alimentos a las habitaciones y “que es escaso, en conjunto con el personal que sirve de escolta subieron los seis pisos del hospital por las escaleras para llevar el desayuno a los pacientes en la oscuridad poniendo en riesgo su seguridad. pero poniendo al frente lo más importante que es darle el servicio al paciente”.

El líder sindical dijo que fueron muchas horas en las que el hospital estuvo sin luz. “Aquí una hora, minutos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por lo menos, el equipo de baterías para los pacientes que están con ventiladores y que requieren equipo eléctrico, funcionó aparentemente bien y no hubo efectos mayores, pero lamentablemente, aquí se demuestra una vez más, la ineficiencia de LUMA en Puerto Rico”, reclamó Báez.

“Hay razones de sobra para cancelar el contrato de LUMA y tanto el Gobernador como otros políticos se niegan a la realidad que vivimos. No hay que ser erudito para saber que las fluctuaciones en el servicio eléctrico, los apagones continuos, eso no se veía antes de la entrada de LUMA. Es crítico el tener que dejar sin luz todo un sector, tumbar el sistema completo para cambiar una línea principal, que fue lo que tuvieron hacer aquí cuando los trabajadores que teníamos antes en la AEE trabajaban líneas en vivo de más de 38 mil voltios como la que se quemó ayer aquí por los apagones”, sostuvo.

Mientras tanto, los presidentes de la Comisión de Gobierno y de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz, y Sol Higgins, reclamaron al Gobernador que tome acción inmediata ante la situación crítica en el Centro Médico. De igual manera, informaron que requerirán a la Administración de Servicios Médicos (ASEM) que les someta en 24 horas, un plan de contigencia en casos de emergencia y emergencias eléctricas.

“Hace unos días visitamos las instalaciones del Centro Médico. Lo que allí vimos, y la situación que ha sucedido en las pasadas horas reiteran el estado crítico en en que se encuentran las facilidades y cómo esto impacta la disponibilidad del personal y los servicios esenciales que allí se proveen. Como País, tenemos que ejecutar acciones dirigidas a atender esta realidad con la urgencia que require”, dijo Ortiz.

“Es en momentos como estos en dónde tenemos que reevaluar cada partida presupuestaria en ASEM y el Centro Médico para asegurar que los servicios médicos de nuestro primer centro hospitalario sean de calidad y se le de prioridad al profesional de la Salud y a su ambiente de trabajo, quienes son llamados a brindar un servicio de primera”, agregó la representante Higgins.

Para atender la situación los legisladores populares recomendaron: decretar un estado de emergencia en la infraestructura del Centro Médico, a fin de simplificar la asignación de recursos y hacer posible el inicio de los trabajos y la adquisición del equipo necesarios; iniciar un proceso para reevaluar la organización y el funcionamiento de ASEM con miras a establecer una estructura nueva de ser necesario y acelerar la reasignación de recursos para financiar aumentos salariales al personal y mejorar sus condiciones de trabajo.