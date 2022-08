La administración del Hospital Universitario de Centro Médico en Río Piedras informó este domingo que las cirugías electivas y citas a lás clínicas programadas para este lunes quedaron canceladas tras las facilidades sufrir una avería en la línea de transmisión de energía eléctrica que provoca que la facilidad se encuentra operando con bajo voltaje.

Wilfredo Martínez, director de ambiente de ciudados de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), informó a Primera Hora que el problema energético ha provocado que las facilidades estén parcialmente energizadas. Por consiguiente, la situación mantiene al hospital sin aire acondicionado, al tiempo que afecta la iluminación en algunos pasillos y la operación de algunos equipos no vitales.

“Llevamos desde el mediodia con interrupciones de la energía eléctrica, En una ocasión, a las 12:00 p.m., tuvimos una interrupción, pero se activaron los generadores. Pero, alrededor de las 3:00 a 3:30 p.m., se volvió a ir la energía, pero no se activaron los generadores. De ahí activamos todos los protocolos de emergencia y mandamos a llamar a los técnicos de los generadores para hacer un diagnóstico”, expresó Martínez a este medio.

Según Martínez, las plantas eléctricas sufrieron una avería por un defecto en un baristor, o una pieza para protección de sobrecargas, que no permite que el equipo se encienda. No obstante, para arreglar los generadores y la línea de transmisión, necesitarán que LUMA Energy desconece el hospital de la red eléctrica para lograr la reparación.

“La compañía (de los generadores) está verificando si tienen la pieza en sus almacenes en Puerto Rico, o sino, pedirla para enviarla por avión a la Isla, que se supone que no genere problemas por no ser una pieza de gran tamaño”, expresó, pese a que no indicó cuánto tiempo pudiera demorar la llegada de esta pieza.

No obstante, el director de ambiente de cuidados indicó que se comunicó con el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, para solicitar un generador portatil en el caso que la reparación del servicio eléctrico demorara más de lo anticipado.

Por otra parte, LUMA Energy sostuvo en declaraciones escritas que “toma muy en serio todas las interrupciones de servicio, especialmente aquellas que impactan servicios esenciales”.

“Nuestras brigadas respondieron inmediatamente a la avería afectando partes de Centro Médico. Estamos coordinando con el hospital para hacer las reparaciones necesarias en el momento que sea mejor para el hospital”, indicó.

Mientras tanto, la directora de servicios de enfermería de ASEM, Ada Reyes, instó a pacientes hospitalizados y sus familiares a mantener la calma dado que sus tratamientos se mantienen sin interrupción.

““A los familiares, amigos y pacientes, que estén tranquilos, que hay personal médico y de enfermería con los pacientes. El personal está bien comprometidos en atender las necesidades de los pacientes”, indicó.

Por otro lado, Reyes informó que el programa de diálisis se pospuso para horas de la tarde por la avería, y que la información se dio a conocer a sus pacientes más temprano.

En el caso de los ventiladores, indicó que siguen en función pese a la avería eléctrica y que tienen “un respaldo de 72 ventiladores adicionales, en caso de que se prolongue la emergencia”.

En horas de la noche, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, aseguró a través de sus redes sociales que un equipo de ingenieros y técnicos se encuentran atendiendo la situación. Además, aseguró que “ningún paciente ha estado en riesgo y los equipos continúan trabajando con batería”.

“La empresa LUMA ya está en comunicación con nosotros y confiamos que el servicio se restablezca lo más pronto posible”, manifestó.

Primera Hora se comunicó con la portavoz de prensa de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), Wilmelis Márquez, pero, al momento, indicó que el director ejecutivo Jorge Matta González se encuentra en reunión para atender la emergencia.

Minutos antes de las declaraciones del secretario de Salud, el médico Hiram Rodríguez, quien ha sido vocal sobre las deficiencias que enfrenta el sistema de salud público actual, denunció en sus cuentas oficiales lo que ocurría en la institución hospitalaria, catalogando el incidente como uno “inaudito”.

“Aquí no ha pasado ni una depresión tropical y el Hospital Universitario de Adultos ha tenido varios apagones hoy”, expresó el galeno.

“¿Qúe más evidencia necesitan para aceptar que nuestro Sistema de Salud colapsó? ¿Qué esperan? ¿Qué se mueran los puertorriqueñxs?”, agregó.

Esto es inaudito 😡

Aquí no ha pasado ni una depresión tropical y me informan qué el Hospital Universitario de Adultos ha tenido varios apagones hoy…

¿Qué más evidencia necesitan para aceptar que nuestro Sistema de Salud colapsó? ¿Que esperan? ¿Que se mueran los puertorriqueñxs? pic.twitter.com/AGNIpXCc7H — Hiram Rodríguez, MD (@DonHiramMD) August 7, 2022

En las publicaciones, aparece una captura de pantalla de unos mensajes de texto que denuncian que, por la avería, “ninguna computadora en el hospital prende, no tenemos récord, ni aire”.

“Es desesperante”, lee el texto.