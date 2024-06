El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, David Skeel, anunció este miércoles que se retirará de sus funciones en este ente a cargo de encaminar las finanzas del gobierno de Puerto Rico.

“Mi tiempo en la Junta de Supervisión llega a su fin. Después de casi ocho años, le he informado al presidente Joe Biden y al senador (Mitch) McConnell que no me postularé para un tercer mandato. Mi mandato terminará cuando el presidente Biden nombre a un miembro para ocupar mi puesto y ese nombramiento se haga efectivo”, informó en declaraciones escritas.

La información se da a conocer luego de que trascendiera de que Biden envió al Congreso las nominaciones del exjuez de quiebras, Arthur González, y a la educadora Betty Rosa como miembros de la Junta. González ya forma parte del ente.

Pero, más allá de hablar del proceso de selección, Skeel, enfocó sus declaraciones en los retos que ha enfrentado como presidente de la Junta. Dijo que la tarea ha sido “complicada y gratificante”.

“Los desafíos han sido formidables de maneras que no podía prever en el verano de 2016, pero, al final, nuestro trabajo ha sido igualmente gratificante. Nunca, en mi vida profesional, había hecho nada que considere tan significativo como mi trabajo para el pueblo de Puerto Rico”, estipuló.

Explicó que, “cuando se estableció la Junta de Supervisión, Puerto Rico estaba al borde del colapso, sin un camino para reducir su aplastante deuda. PROMESA abrió un camino legal, un camino justo. También abrió un camino para reformas que traerán un futuro mejor. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos al reducir la deuda y estabilizar las finanzas de Puerto Rico. La estabilidad no es suficiente; debemos continuar nuestro trabajo para completar la recuperación de Puerto Rico y devolverle nuestras responsabilidades al gobierno electo. Sé que la Junta de Supervisión cumplirá con el mandato de PROMESA de garantizar la responsabilidad fiscal a largo plazo, restaurar el crecimiento económico sostenible y brindarle al pueblo de Puerto Rico las oportunidades que se merecen”.

Skeel repasó todas las complicaciones vivida mientras era miembro de la Junta, como lo fue el huracan María, los terremotos y la pandemia. No obstante, destacó que “la dedicación, una Junta y un personal altamente capacitados, y la convicción de que no podíamos permitirnos fallar nos llevaron a donde estamos hoy: un presupuesto estable y una deuda significativamente reducida. Estoy profundamente agradecido con el presidente Obama y el senador Mitch McConnell por haber puesto su confianza en mí. Me gustaría agradecer al director ejecutivo Robert F. Mujica Jr., quien está llevando el trabajo de la Junta de Supervisión a otro nivel y, con suerte, a su conclusión. De igual forma, me gustaría agradecer a nuestro personal, un grupo de extraordinarios puertorriqueños que han dedicado más que sus carreras para ayudar a Puerto Rico a tener éxito”.

“Trabajar para la Junta de Supervisión nunca ha sido un trabajo de nueve a cinco, y me lo recuerdan en cada reunión de la junta, y, de hecho, cada viernes cuando Robert y nuestro personal nos informan sobre su trabajo y nuestros avances, y nos ayudan a los miembros de la Junta a tomar las decisiones correctas para Puerto Rico y su gente. También me gustaría agradecer a Natalie Jaresko, quien, como nuestra primera directora ejecutiva, construyó esta organización y sentó una base sólida para nuestro éxito”, añadió.

Skeel precisó que se va con grandes amigos de Puerto Rico y con la convicción que la Isla está mejor que cuando asumió su cargo en el 2016.