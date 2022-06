En momentos en que las medidas de seguridad de las cárceles del país están en entredicho tras el alegado suicidio de una reclusa y la fuga de dos reos, la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón, confirmó información provista por el gobernador Pedro Pierluisi en torno a que realizarán un proyecto para expandir y mejorar la infraestructura de las cámaras de seguridad en las instalaciones correccionales.

El proyecto estará a cargo de la empresa Genesis Security, a un monto de $2.5 millones, dijo.

Pero, no se trata de una nueva medida. Contratos analizados por Primera Hora dan cuenta que se retomaría un proyecto iniciado en verano 2020, que nunca se completó.

Según el registro de contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, el único contrato vigente entre Genesis y el Departamento es de $1,112,101.99, no de $2.5 millones, como informó Escobar Pabón.

Sobre sale además del documento que los trabajos para mejorar este aspecto de seguridad solo impactarían a las cárceles de la región sur, no las del norte. Pero, la más notable controversia que cobija esta contratación es que se llevó a cabo para “completar” unos trabajos que supuestamente quedaron inconclusos en otro contrato que logró mediante subasta Genesis para el 2020, bajo la secretaría de Eduardo J. Rivera Juanatey.

Surge del acuerdo vigente, firmado por Escobar Pabón el pasado 3 de mayo, que “el objetivo de este contrato es completar los servicios y obtener los equipos subastados y adjudicados que no se ha completado”, dice el documento publicado por el Contralor a petición de este diario.

Previo a esta afirmación, el contrato especifica que este nuevo pacto es para “completar” los trabajos que se acordaron en una subasta que se llevó Genesis y que fue identificada como la número 19-002. La misma dio pie al “Proyecto de Video Vigilancia” en las cárceles de la región sur y tuvieron como efecto un contrato, firmado bajo la secretaría de Rivera Juanatey con Genesis, con vigencia del 22 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, surge de los documentos publicados en el Contralor.

Con este nuevo pacto, Genesis “implementará en cada una de las instituciones correccionales antes indicadas un servidor de video equipado con el programa G-Core, el cual manejará las imágenes de video de las cámaras de seguridad e instalará las cámaras de seguridad acordadas en el Pliego de la Adjudicación de la Subasta Núm. 19-002. Basándose en dicha Subasta, han convenido el presente contrato para completar el término y los servicios adjudicados”, estipula el documento.

.

Ana Escobar, secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. ( David Villafañe Ramos )

Primera Hora ha solicitado por dos días entrevista con Escobar Pabón, pero se ha informado que no estará disponible para atender preguntas. Las portavoces de prensa Joselyn Ortiz e Yvonne Guadalupe han requerido que se establezcan las peticiones por escrito, lo que se ha realizado sin tener una respuesta completa sobre los problemas de seguridad que atraviesan las cárceles del país, en términos de cómo se encuentra el mantenimiento de las cámaras y si este sistema tiene resguardo energético en caso de un apagón eléctrico, entre otras cosas.

Parte de la respuesta de la funcionaria, remitida por escrito, expone que “por razones de seguridad, la agencia no compartirá datos específicos de donde se ubican las cámaras de seguridad en las instalaciones correccionales, ni cualquier otra información que pueda afectar el Plan de Seguridad y Vigilancia Preventiva del Departamento de Corrección y Rehabilitación y que a su vez ponga en peligro la población correccional, nuestros empleados, visitantes y el pueblo de Puerto Rico”.

Fue en esta expresión, remitida a Primera Hora que la funcionaria reveló que “el tema de seguridad es uno de alta prioridad y se inició un proceso interno de subasta en el Departamento dirigidos a identificar las necesidades para expandir y mejorar la infraestructura de las cámaras de seguridad en las instalaciones correccionales”.

“El costo de este proyecto ascendió aproximadamente a $2.5 millones. La instalación de los equipos ya inició en el Complejo Correccional de Guayama a cargo de Genesis Security. Nuestro plan es continuar fortaleciendo la infraestructura tecnológica como complemento de las medidas de seguridad existentes”, añadió.

Pero, no existe registrado en el Contralor ningún acuerdo con Genesis por $2.5 millones. Solo aparece registrado en el Contralor el contrato pactado el pasado 3 de mayo para las cámaras de seguridad de la región sur.

Específicamente, el pacto con Genesis incluye “instalar, expandir y mejorar la infraestructura de las cámaras de seguridad” de las instituciones de la región sur, las cuales comprende: Centro de Detención del Oeste, en Mayagüez; Institución Correccional Guayama 1000; Institución Correccional Guayama 296; Anexo Guayama 500; Institución Correccional Ponce Principal, Institución Correccional Ponce 224; Institución Correccional Ponce Máxima Seguridad; Institución Correccional Ponce 1000; Anexo Ponce 500; Centro de ingresos del Sur Ponce 676, Institución Correccional Ponce Fase 111 e Institución Correccional Ponce Mínima.

En una contestación escrita, Escobar Pabón explicó la razón por la que el proyecto no ha iniciado en la región norte, lo cual impactaría principalmente el complejo carcelario de Bayamón,

“El contrato de las cámaras de la región norte estaba en revisión por lo que hubo que hacerle enmiendas. Es importante mencionar que la agencia cuenta con los fondos para sufragar el proyecto para las cámaras de la región norte, que asciende a $1,431,205.94″, dijo.

Se le pidió por escrito que estipulara la razón por la que el contrato de la región sur quedó incompleto y ahora se tuvo que realizar un nuevo contrato para “completarlo”. La respuesta fue que quedó pendiente finalizar el cableado.

“Se detuvo por el COVID”, detalló.

Según precisó, “este contrato (del sur) hubo que hacerle enmiendas para separar partidas y desglosar equipos, mantenimientos y servicios. Se desembolsó $45,762.98, quedando un balance de $1,112,101.99″.

Primera Hora también solicitó entrevista a los directivos de Genesis. No se recibió respuesta.

Se destaca del contrato que Genesis Security debe guardar confidencialidad sobre los trabajos realizados en Corrección.

Estas situaciones salen a la luz luego de dos incidentes en que las cámaras de seguridad de dos prisiones de la región norte, específicamente en la zona de Bayamón, no estuvieran funcionando en momentos críticos.

Uno de los incidentes fue la muerte de la reclusa Shannel Colón Ponce el pasado 2 de junio en el Complejo de Rehabilitación de Mujeres, en Bayamón. Escobar Pabón ha alegado que la joven se suicidó, pero la familia no cree la versión. Las cámaras de seguridad no funcionaban en el momento del incidente, por lo que no se puede corroborar lo allí acontecido. Se espera por que se concluya el proceso de la autopsia para que se determine la causa de la muerte.

El pasado domingo, entretanto, dos presidiarios se fugaron del Centro de Detención de Bayamón 1072, de mediana seguridad. Los reclusos fueron identificados como Harold Abolafia Borrero y Juan Alberto Valdez López.

Escobar Pabón informó el martes que los reos rompieron una ventana, luego rompieron una verja y brincaron otra verja, logrando acceso al exterior. Fue en recuento de confinados que se dieron cuenta de la ausencia de los hombres. Las cámaras de seguridad no estaban en funciones en este momento.