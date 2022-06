La directora del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller, aseguró esta tarde que las autoridades han cooperado con la patóloga forense Edda Rodríguez quien llevó a cabo la autopsia de Shannel Colón Ponce, la joven que falleció a principios de este mes en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Bayamón en hechos que son investigados.

“Quiero indicar que se ha recibido información, que todas las autoridades que están envueltas en este caso han sido sumamente diligentes y cooperadoras con Ciencias Forenses. Quiero dejar dicho también claro que no es este caso el único caso que hemos puesto toda la atención necesaria tratándose de un confinado”, señaló Conte Miller luego de mostrar a la prensa una moderna sala de autopsias en el ICF.

Según la directora, la autopsia fue “realizada inmediatamente el caso llegó a Ciencias Forenses”. Por ende, Rodríguez está en el proceso de evaluación para así determinar causa y manera de muerte.

“Para tomar una determinación sobre la causa y manera de muerte ella (la patóloga) necesita revisar una serie de documentos, ella necesita entrevistarse con los agentes investigadores, el fiscal (y) ella necesita tener análisis que ha solicitado. Es un proceso. Es un protocolo que hay que cumplir para llegar a una determinación sobre causa y manera de muerte en un caso de esa naturaleza”, reiteró la doctora.

Más allá de aclarar la etapa del proceso, Conte Miller no pudo especificar detalles científicos del caso, pues se revelarán una vez la patóloga culmine su investigación.

“La patóloga que tiene el caso está trabajando con ahínco, poniéndole toda la atención que merece el caso y, como digo, todos los casos de los confinados se les da ese tipo de atención y se tratan con todos los detalles que ameritan ese caso. Yo estoy enterrada de los trámites procesales. Es decir, que se ha recibido documentación, de que la patóloga hizo la autopsia, pero los detalles científicos no, porque no me corresponde”, comentó.

Aseguró, que el trabajo de los científicos que laboran para el ICF está libre de prejuicios, ya que operan de manera independiente del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

“Lo que sí puedo asegurar es que cuando se llegue la determinación va a ser una determinación debidamente fundamentada con base sólida científica y con la objetividad que caracteriza esta agencia. Ese caso pone de manifiesto la objetividad de poner una agencia objetivo, independiente con toda la autonomía de expresión y opinión que tiene. Así que yo lo que puedo garantizarle a la ciudadanía es que nuestra decisión va a ser sólida, basada en evidencia científica que nos caracteriza y totalmente objetiva”, recalcó.

La versión preliminar de la Policía es que Colón Ponce, de 23 años y quien fue encarcelada en abril por cargos de apropiación ilegal de vehículos, fue dada de alta el 1 de junio del hospital Psiquiátrico de la Administración de Corrección, donde recibió tratamiento por una condición de salud mental no precisada.

El día siguiente, guardias correccionales adujeron que estaban a cargo de su supervisión cuando presuntamente se privó de la vida ahorcándose con una sábana desde un tubo “que discurre en el pasillo” frente a la celda asignada a la confinada.

El fatídico incidente coincidió con su único periodo de una hora que tenía asignado para salir y ducharse. Además, Colón Ponce no tenía compañera de habitación y solamente se ubicó en la escena a otra reclusa instalada en la celda del piso inferior.

Trascendió a través de Telenoticias que las cámaras de seguridad en el área estaban inoperantes ante un aparente fallo de energía.

Familiares, amistades y líderes feministas han pedido que se evalúe el ángulo de una posible muerte violenta. Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz González, exigió al DCR información relacionada a la muerte de la confinada, específicamente el registro maestro de asistencias y el diario de los empleados de la cárcel desde el 1 de enero hasta el día de hoy.

Asimismo, denunció que la falta de personal en las instituciones correccionales deja puestos de vigilancia vacíos en lugares de alta importancia, como el master control, la armería y el perímetro de la misma, por lo que no descartó citar nuevamente a la secretaria de la dependencia, Ana Escobar Pabón, ante la Comisión de Gobierno de la Cámara.

Conte Miller aseguró que los resultados de la autopsia arrojarán luz sobre la posibilidad de un suicidio o de una muerte violenta.

“Cada caso es distinto. No es mi caso, yo no soy la patóloga…no es mi caso. Yo no puedo especular. La patóloga tiene toda su discreción profesional para establecer los métodos, los diagnósticos y los procesos que ella entienda para llegar a una determinación”, subrayó.