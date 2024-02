Para Ada Norah Henríquez, el 2024 será uno de mucha reflexión y de cerrar capítulos.

Y es que, tras quedar fuera de la contienda política al no agrupar los suficientes endosos que le asegurarían aparecer en la papeleta para las elecciones del 2024 como candidata independiente a la gobernación, afirmó que jamás se alinearía nuevamente con el partido con el que primero se inició su carrera política, el Proyecto Dignidad, aún sí regresa a la política en el 2028.

“Ese capítulo está debidamente cerrada”, expresó a Primera Hora la exadministradora asociada de Selección y Ocupación de Residentes de la Administración de Vivienda Pública y exdirectora de la División Legal de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico.

Fue con el Proyecto Dignidad que aspiró a la comisaría residencia en Washington D.C. en el 2020 e intentó buscar la gobernación antes de desligarse por lo que ella catalogó como “la falta de diligencia” del Consejo de Gobierno al no impugnar la candidatura del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, por no haberse cumplido un año de su afiliación al colectivo previo a su aspiración.

“Eso fue un asunto de cómo el Consejo de Gobierno maneja los reclamos que presenta la matrícula. Ya ellos tienen un modo de proceder que es muy afín con el resto de los partidos. Así que, en ese sentido, (el capítulo) está cerrado”, reiteró.

¿Los llevará al Tribunal?

Entre lo mucho que reflexionará Henríquez estará la posibilidad de demandar a Proyecto Dignidad por la manera que armaron el método alterno que emplearon para elegir a sus candidatos, el mismo que les permitió obviar el recogido de endosos.

Según explicó la comisionada electoral Vanessa Santo Domingo, el Proyecto Dignidad no hizo su método alterno antes de que iniciara la radicación de las candidaturas el 1 de diciembre de 2023, tal como lo establece el Código Electoral.

“No es simplemente que no recogieron los endosos”, detalló Santo Domingo a este diario. “Si el trámite que hubiese seguido el Proyecto Dignidad hubiese sido el correcto, Ada Norah estuviera corriendo por su partido político. No hubiese tenido que correr como una candidata independiente, que es mucho más difícil poder colectar sus 8,000 endosos. Yo pienso que Ada Norah tendría una causa de acción contra de su partido por esto”, subrayó la también abogada.

“El mismo código les da la oportunidad a los electores aspirantes que, si no están de acuerdo con el método alterno que está incluyendo su partido, pueden radicar entre el 1 de diciembre hasta el 2 de enero diciendo que quieren una primaria (y) que no están de acuerdo con el método alterno. (Si no lo haces así), le estás coartando el derecho también a esos aspirantes, que fue lo que le pasó a Ada Norah”, estimó.

Y esta no es la única controversia que enfrenta el partido de cara a las elecciones del 2024, pues funcionarios del Partido Popular Democrático (PPD)- el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, el senador Héctor Santiago Torres y los aspirantes a la Legislatura Yulixa Paredes Albarrán y Jorge Quiles Gordillo- lo demandaron, al igual que el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), por esta misma razón.

“Sobre si voy a ir al tribunal, wao, pues realmente no lo había visto de esa manera hasta que me planteas esta pregunta. Habría que considerarlo. No tengo una decisión. Estoy tomando nota”, reaccionó Henríquez al ser abordada sobre el tema.

“Es la primera vez que me plantean (que yo podría demandar. Durante el proceso que he estado en el Proyecto Dignidad, algunas personas del PNP y del PPD, líderes altos, siempre me habían dicho ‘eso no necesariamente está acorde con la ley’”, recordó.

Firme en sus convicciones

Independientemente de lo que traerá el futuro, Henríquez aseguró que su norte permanece inmutable.

Ha reconocido que urgen políticos honestos, por cuanto “hay mucha gente en Puerto Rico bien cansada del estilo de la política, y no estoy hablando de bipartidismo, estoy hablando de ese estilo de imponerme o de simplemente hablar un discurso que es agradable al oído”. También, se ha percatado de la buena acogida que ha tenido con quienes aún la apoyan, máxime entre las féminas.

Es este apoyo lo que ha dado paso a un movimiento- que dice que no ha promovido- que dice votará por ella en la opción “write-in”. Recalcó que, para beneficio de la mujer y el bienestar común, falta largo trecho para recorrer en Puerto Rico.

“Estamos en un contexto histórico difícil, pero pienso que la ciudadanía va a tener la capacidad de poder evaluar las personas que piensan de manera distinta. Nos quedan nueve meses, nueve meses para educar, nueve meses para alertar, pero tengo que reconocer que estamos en un momento crítico, porque si no logramos activar a las personas que se han abstenido y detener, de alguna manera, ese número (de electores) que iba en crescendo, pues yo me tengo entonces que la persona electa con poco porcentaje”, manifestó.