Los demandantes del Partido Popular Democrático (PPD)y del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el pleito que buscan descalificar a los precandidatos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y del Proyecto Dignidad que van a primarias y no sometieron endosos a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), tienen un plazo de 24 horas para enmendar la demanda.

El juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan,escuchó los argumentos iniciales de las partes en una vista a la que se presentaron 14 abogados. El juez otorgó el término de 24 horas a la parte demandante -integrada por un grupo de legisladores y aspirantes del PPD- para que enmiende el recurso legal a los fines de incluir a un precandidato al Senado del MVC y a la colectividad emergente, como partes indispensables en el litigio al que se unió hoy el PNP como parte interventora.

El abogado de los demandantes populares, Iván Antonio Rivera Reyes le indicó al juez que “esta misma tarde el tribunal va a tener” la demanda enmendada. “No es nuestra culpa”, dijo al alegar que no habían incluído al precandidato al Senado del MVC, Ramón Cruz Díaz porque “su registro en la CEE se hizo de forma manual”. Rivera Reyes se allanó a que se incluya también en la demanda enmendada al MVC como parte indispensable, mientras los abogados de la parte demandada calificaron de “defectuosa”, “frívola”, “torpe” y “poco pensada”, la demanda.

“Vamos a resolver todas las argumentaciones en conjunto. No creo que haya que hacer una vista evidenciaría porque se trata de un asunto de interpretación de la ley (Código Electoral de 2021). Reconozco la complejidad del caso”, expresó el juez, quien dijo que hay querellados con situaciones particulares.

Dijo también estar consciente de que independientemente de cual sea la decisión, “las partes van a ir al Tribunal Apelativo y que la última palabra la va a tener el Tribunal Supremo”.

Cuevas Ramos otorgó cinco días a la parte demandada para contestar la demandada enmendada, término que vence el 20 de febrero. A su vez, la parte demandante tendrá otros tres días para replicar a la desestimación del pleito y la parte demandada, tendrás dos días para responder a la réplica.

El juez citó a las partes a una vista argumentativa, de ser necesaria, el viernes primero de marzo a las 10:00 de la mañana.

“La demanda es evidentemente defectuosa. Tienen que enmendar la demanda, dejaron gente que tenía estar aquí presente para poderse defender y no los trajeron. Están planteando la nulidad de un reglamento interno del MVC, pero no trajeron al pleito a Victoria Ciudadana para que como partido político pueda defender sus reglamentos internos y hacer valer sus derechos”, dijo el licenciado Frank Torres Viada, principal abogado de los demandados.

“Es una demanda apresurada, poco pensada, un tanto torpe y los demandantes van a tener ahora que: encabulla, vuelve y tira. Tienen que en segundo turno al bate corregir los defectos que cometieron”, sostuvo Torres Viada en declaraciones a periodistas al salir del tribunal.

Rivera Reyes, por su parte, rechazó que la demanda sea “frívola” y dijo que se trata de una asunto estrictamente de derecho.

“No es cierto que se estaría violentando derechos a electores que se está solicitando su descalificación. Primero, no han presentado un endoso, no sabemos si existen electores que los apoyarían, segundo, está la columna de write in, que el elector que quiera votar por ellos, presente ese derecho y tercero, la ley electoral establece unos por cientos claros de candidaturas que se tienen que radicar para que el partido que sea tenga la posibilidad de quedar inscrito después del proceso electoral”, dijo el abogado de los demandantes.

El coordinador del MVC, Manuel Natal Albelo”, quien acudió al tribunal, así como los candidatos impugnados dijo que en la vista judicial “quedó claro que el liderato del PPD y del PNP están unidos para buscar de la manera que sea detener a su principal opositor político, que no es solamente el MVC, sino la alianza de país y que aquellos y aquellas que respetamos la democracia y que queremos un cambio para el país, estamos aquí unidos y unidas para defender el derecho de los electores a votar por una alternativa de cambio”.

Los demandantes son el representante del PPD, Jorge Alfredo Rivera Segarra y el senador Héctor Santiago Torres, así como los aspirantes del PPD a la Legislatura Yulixa Paredes Albarrán y Jorge Quiles Gordillo. Alegan que los demandados de ambos partidos emergentes presuntamente violentaron el Código Electoral y los reglamentos que rigen el proceso eleccionario al no someter endosos al vencer el plazo el 31 de diciembre pasado.

Por el MVC, los demandados son Ana Irma Rivera Lassén y Edgardo Cruz Vélez, aspirantes a comisionado residente en Washington; Alejandro Santiago Calderón, Edwin Marrero Martínez y Rafael Bernabe Riefkhol, aspirantes al Senado por acumulación; y Mariana Nogales Molinelli y Olvin Valentín Rivera y Gladys Myrna Conty Hernández, aspirantes a la Cámara de Representantes por acumulación.

También, están incluidos Anthony Sánchez Aponte, Stephen Gil Álamo y Wilfredo Pérez Torres, aspirantes al distrito representativo 38 por Proyecto Dignidad.

Figuran además como demandados, la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, y los comisionadas electorales del MVC, Lilliam Aponte Dones; Vanessa Santo Domingo Cruz del PNP, Karla Angleró del PPD, Roberto Iván Aponte, del Partido Independentista Puertorriqueño y Nelson Rosario del Proyecto Dignidad.

Edgardo Rivera, abogado del candidato del Proyecto Dignidad por el distrito 38 a la Cámara arguyó que “no había ninguna razón” para incluir a su representado en la demanda y que fue traído al pleito “como si fuera una redada”, pues sus rivales se retiraron del proceso y no habrá primaria para el puesto electivo.