La directora de la Autoridad de Transporte Marítimo, Mara Pérez, renunció hoy, sábado, tras una ola de críticas por su gestión en resolver los problemas de transporte que enfrentan los residentes de Vieques y Culebra.

“Informo que he aceptado la solicitud de la Lcda. Mara Pérez de dejar la posición de directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM). Agradezco a la Lcda. Pérez por su trabajo y la labor que ha venido realizando por varios años”, indicó en declaraciones escritas.

Asimismo, el mandatario del País designó a Miguel Betancourt como director interino, pero adelantó que se encuentra “en el proceso de evaluar candidatos para dirigir la ATM y atender la operación de transporte marítimo hacia las Islas Municipio”.

PUBLICIDAD

El gobernador Pedro Pierluisi aceptó su dimisión y dio instrucciones para que la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega, y la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, lideren los esfuerzos para asegurar que lleguen los suministros a las islas municipio.

A continuación, las expresiones escritas de Pierluisi, enviadas esta noche:

“Desde antes de asumir el cargo que hoy ocupo, me comprometí con los residentes de Vieques y Culebra a resolver, de una vez y por todas, el problema continuo que han tenido en cuanto a la transportación marítima. Ante esto, sepan que utilizaré todos los recursos a nuestro alcance para asegurar que se atiendan sus necesidades de suministros, combustible y transportación confiable.

A través de los años, diversos gobiernos han realizado esfuerzos para atender la situación, pero a pesar de esto los traspiés con la transportación marítima continúan. Nuevamente, Vieques y Culebra han estado sufriendo la falta de suministros, especialmente de combustible, ante la salida de la lancha El Isleño, que está en reparación.

Estamos realizando acciones necesarias a futuro para implementar finalmente soluciones efectivas y sostenibles, como lo es la transición con la Alianza Público Privada para que se atienda de manera rápida los esfuerzos para resolver este problema de transportación marítimo. Mientras tanto, estoy activando a la Guardia Nacional. Esto para que brinden apoyo en cuanto a la transportación de suministros, tales como alimentos, combustible y productos de primera necesidad.

También he dado instrucciones para que la secretaria del DTOP, Ing. Eileen Vélez Vega y la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales lideren los esfuerzos que sean necesarios para asegurar que lleguen los suministros a ambas Islas. De otra parte, informo que he aceptado la solicitud de la Lcda. Mara Pérez de dejar la posición de directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM). Agradezco a la Lcda. Pérez por su trabajo y la labor que ha venido realizando por varios años. Por el momento, estoy designando al Lcdo. Miguel Betancourt como director interino y me encuentro en el proceso de evaluar candidatos para dirigir la ATM y atender la operación de transporte marítimo hacia las Islas Municipio.

Reconozco que nuestros viequenses y culebrenses han sufrido por años la falta de acciones inmediatas, de atención a sus necesidades y de respuesta urgente. Es mi responsabilidad no permitir esto más. Por eso, estoy actuando con sentido de urgencia con acciones inmediatas como la activación de la Guardia Nacional, y también asegurándome que el proceso de la Alianza Público Privada se cumpla dentro de los términos ya establecidos y de una manera eficiente para resolver este problema de una vez y por todas, y que mejore la calidad de vida de todos en la Isla Nena y en Culebra”.