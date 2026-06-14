La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que tuvo que realizar el cierre de una línea de distribución de 24 pulgadas que suple al sector de Levittown, en Toa Baja, como parte de las maniobras para atender la avería en el Superacueducto, lo que mantiene a más de 100,000 abonados sin servicio de agua potable.

La agencia confirmó que ayer mismo se identificó una tercera rotura en la tubería principal, aunque no precisó si esta está relacionada con la avería que provocó el cierre de la línea en Toa Baja.

Mientras tanto, la AAA aseguró que continúan las labores para atender la situación.

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“Nuestro personal se encuentra realizando las maniobras operacionales necesarias y coordinando las labores para atender la avería y proteger la integridad del sistema de distribución”, indicó la agencia en una publicación en sus redes sociales.

Los abonados en las siguientes comunidades en Toa Baja podrían experimentar bajas presiones o interrupciones temporeras del servicio de agua potable:

• Río Hondo II, III y IV

• Valle Verde I, II y III

• Enramada

• Pradera Almira

• Frontera

• Levittown, secciones 1 a la 7

• Lagos de Plata

• Camino del Mar

• Mansiones del Norte

• Las Gaviotas

• Valle Paraíso

• Dos Ríos

• Áreas adyacentes de Toa Baja

Además de estas zonas, están sin servicio de agua potable sectores de los siguientes pueblos:

• Bayamón

• Guaynabo

• San Juan,

• Carolina

• Loíza

• Caguas

• Aguas Buenas

• Gurabo

• Juncos

La corporación pública indicó ayer que durante los trabajos se identificó una tercera rotura en la tubería. Sin embargo, el presidente de la AAA, ingeniero Luis Reinaldo González Medina, sostuvo que el plan de trabajo no se ha modificado y que todavía espera culminar las labores el lunes.

“No estamos hablando de que nos vamos a atrasar más. Nuestra expectativa continúa siendo terminar para el día lunes, de no haber mayores inconvenientes, como siempre hemos indicado”, aseguró el funcionario.

🔵 Actualización | Continúan los trabajos de reparación de la línea principal de 72 pulgadas del Superacueducto en #Bayamón.



🗓️ Domingo, 14 de junio de 2026

⏰ 8:00 a.m.



🎥 Compartimos video de los trabajos realizados como parte de los esfuerzos para completar la reparación y… pic.twitter.com/BusBXVMSXC — Comunicaciones AAA (@AcueductosPR) June 14, 2026

González Medina explicó que los abonados de sectores como Bayamón, Guaynabo, San Juan y otros municipios cercanos comenzarían a recibir el servicio de agua durante “las primeras 24 horas” después de finalizados los trabajos.

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“Durante las primeras 24 horas me atrevo a decirte que más del 50% de los clientes tendrán agua”, afirmó el funcionario en una conferencia de prensa realizada ayer.

La AAA informó además que se habilitaron una serie de oasis en distintos municipios para atender a los residentes afectados. Los puntos y contactos son los siguientes: San Juan, con 20 camiones, puede comunicarse 787-480-2025; Bayamón, con 14 camiones, al 787-786-6400; Carolina, con 16 camiones, al 787-769-4000; y Loíza, con dos camiones, al 787-876-6549.