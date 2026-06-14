La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) continúa las labores de reparación en el Superacueducto, lo que mantiene a más de 100,000 abonados sin servicio de agua potable.

Según informó la corporación pública a través de una publicación en la red social X, los trabajos se concentran en la reparación de la línea principal de 72 pulgadas del Superacueducto en Bayamón.

🔵 Actualización | Continúan los trabajos de reparación de la línea principal de 72 pulgadas del Superacueducto en #Bayamón.



🗓️ Domingo, 14 de junio de 2026

⏰ 6:00 a.m.



🎥 Compartimos video de los trabajos realizados como parte de los esfuerzos para completar la reparación y… pic.twitter.com/B2dwkRshE4 — Comunicaciones AAA (@AcueductosPR) June 14, 2026

Aunque las labores habían sido proyectadas para culminar el lunes, la agencia informó que durante el proceso se identificó una tercera rotura en la tubería. Sin embargo, el presidente de la AAA, ingeniero Luis Reinaldo González Medina, sostuvo que el plan de trabajo no se ha modificado.

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“No estamos hablando de que nos vamos a atrasar más. Nuestra expectativa continúa siendo terminar para el día lunes, de no haber mayores inconvenientes, como siempre hemos indicado”, aseguró el funcionario.

Una vez completados los trabajos, González Medina explicó que los abonados de sectores como Bayamón, Guaynabo, San Juan y otros municipios cercanos comenzarían a recibir el servicio de agua durante las primeras 24 horas.

“Durante las primeras 24 horas me atrevo a decirte que más del 50% de los clientes tendrán agua”, afirmó el funcionario en una conferencia de prensa realizada ayer.

La situación mantiene sin servicio de agua potable a sectores de Bayamón, Guaynabo, San Juan, Carolina, Loíza, Caguas, Aguas Buenas, Gurabo y Juncos.