El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, criticó este viernes la alegada falta de ecuanimidad que reina en ese cuerpo de legislativo y dio a entender que algunos nombramientos no fueron confirmados porque los nominados se negaron a nombrar a las personas recomendadas por los senadores a puestos de confianza.

Ríos también habló de la posibilidad de que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y el gobernador Pedro Pierluisi hayan negociado que algunos de estos nombramientos fueran confirmados. Pero, alegó que no le constaba.

PUBLICIDAD

Las expresiones las realizó luego de que la Comisión de Nombramientos del Senado presentara cuatro informes negativos contra los designados a los Departamentos de Educación, Magaly Rivera; de Familia, Carmen Ana González Magaz; de Recreación y Deportes, Ray Quiñones; así como del Negociado de Bomberos, Javish Collazo Fernández. De estos, González Magaz y Quiñones lograron los votos necesarios para ser confirmados. Rivera y Collazo Fernández fueron colgados.

Además, el Senado confirmó a Ana Escobar como secretaria de Corrección y Rehabilitación. Pero, su informe de Comisión fue positivo.

En declaraciones escritas, el presidente del Senado solo expuso que la delegación mayoritaria del Partido Popular Democrático votó de forma responsable.

“Ni valientes ni cobardes. Votamos de forma responsable a favor y en contra de los nominados. Tanto exigimos respeto para los que votan de una manera como de otra. Los senadores y senadoras populares ni colgamos ni confirmamos a nadie hoy nosotros solos. En las votaciones se están viendo mayorías que claramente reflejan la diversidad de criterios en la composición del Cuerpo. De esto se trata la democracia”, indicó.

El portavoz novoprogresista, sin embargo, dijo que el saldo fue “una de cal y otra de arena”.

Criticó cómo la Comisión, que es presidida por Dalmau, realizara unos informes injustos para los nominados. Pero, comentó que le alegró que “hayan reconsiderado la posición” en los casos de los titulares de Familia y Deportes.

“La opinión pública parece que está pesando en algunos de los senadores, cosa que no debería ser la norma. Ciertamente, aparenta que se está cayendo ese disfraz de que querían ser ecuánime y no lo han sido”, soltó Ríos.

PUBLICIDAD

Añadió que los informes negativos presentados “no están diciendo nada que los descalifique (a los nominados), son percepciones”.

“Algunas cosas tienen que ver hasta con egos personales, de que si me atendió o no me atendió, y ese no es ni debe ser el consejo y consentimiento. Todos los que hemos sometido son profesionales de primera y cuando usted viene y maneja un informe negativo y cuando miras la negatividad no es otros asuntos que la percepción o que me dijeron o no incluye las posiciones a favor como en el caso de Javish Collazo, que había unos informes amañados”, añadió.

Se le cuestionó a Ríos si el gobernador y el presidente del Senado negociaron ayer para que los nombramientos fueran descargados durante la sesión y algunos fueran avalados. Es que ambos sostuvieron una reunión de emergencia en La Fortaleza para discutir las controversias que giraban en torno a los nombramientos.

“Las negociaciones siempre han existido en los nombramientos”, contestó el también secretario del PNP. “Es algo que se ha dado históricamente. Es diferente a lo que es el chantaje, que es lo que está haciendo la Cámara de Representante en el caso de Manuel Torres y Larry Seilhamer”.

Comentó que los acuerdos que se suelen tomar relacionados con nombramientos giran en torno a información sobre proyectos gubernamentales.

“Es lógico que los senadores de distrito pidan cosas para su distrito”, comentó, además, el senador de Bayamón.

Aclaró, sin embargo, que esos acuerdos no incluyen nombrar a ciertas personas a puestos de confianza en el gobierno.

PUBLICIDAD

Comentó que los legisladores “no han entendido que el Ejecutivo tiene el consejo y consentimiento junto al Senado, pero desde el Legislativo no se nombran puestos de confianza. Hay senadores que están pidiendo puestos de confianza y eso va a salir pronto públicamente”.

Pidió a los designados que no recibieron el favor del Senado que hagan constatar públicamente si fueron objeto de estas peticiones.

“Esos no confirmados deben salir público y decir que fueron no confirmados porque no accedieron a chantaje de algunos legisladores, si ese es el caso”, fue lo que dijo.