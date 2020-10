Información incompleta y sin actualizar del salario de sus empleados fue lo que publicó anoche la Cámara de Representantes, según denunció la abogada que demandó para reclamar la información y quien es candidata al Distrito 3 de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Eva Prados Rodríguez.

“Hemos recibido información que no está del todo actualizada. He tenido gente de la misma oficina de Manuel Natal, (quien es representante y aspira a ser alcalde de San Juan por el MVC), que me dicen que lo que está ganando ahora no es lo que dice ahí en las tablas. Así que necesitamos corroborar que tenga toda la información hasta los salarios más actuales”, señaló en entrevista con Primera Hora.

De hecho, el portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández, criticó que supuestamente se haya escondido información pública.

“Existen muchas interrogantes que [Carlos] “Johnny” Méndez tiene que contestar. ¿Dónde están los salarios actuales de julio del 2020 en adelante? ¿Dónde están las hojas de horas trabajadas? ¿Dónde está el listado ágil por oficina de los contratos anuales por servicios profesionales? ¿Dónde están las facturas de los servicios prestados por oficina?”, increpó.

Primera Hora solicitó en la mañana de este sábado una entrevista con el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez. Al mediodía, su portavoz de prensa, Raúl Colón, alegó que no había podido tener comunicación con su jefe para informarle de la petición. Posteriormente, no se ha tenido respuesta.

Según supo este medio, la información fue provista hasta el cierre de año fiscal, el pasado 30 de junio. No incluyó unas supuestas transferencias de personal ni aumentos de salarios que se alega se concedieron desde julio en adelante.

Pese a que estos datos no están disponibles, Padros Rodríguez señaló que celebra que se haya comenzado a abrir los libros financieros de la Rama Legislativa.

“Hay que celebrar que el país tiene más información. Esto es una victoria para la transparencia, para el gobierno abierto que queremos promover. Hoy tenemos más información que ayer y es información que es importante que el pueblo tenga para hacer un juicio informado de cara a las elecciones y de cómo nuestro gobierno utiliza los fondos públicos y que al final aquí nos beneficia a todos y todas. En la medida que el país conozca cómo funciona su gobierno, es un país más adelantado y con mejores herramientas para combatir la corrupción”, sostuvo.

No obstante, destacó que este mismo sábado escribiría tanto a la Cámara de Representante como al Senado para requerir la información que todavía les falta. Entre esta se encuentra la actualización de los datos de la cámara baja, así como los salarios del personal de la Superintendencia de Capitolio y la Oficina de Servicios Legislativos.

Con los datos que se tienen, la abogada dijo que se observa una inequidad salarial.

“¿Cuál es el cuestionamiento que se está haciendo? ¿Por qué tú tienes unas personas que ganan más que otras? Tú tienes ahí unos salarios exorbitantes para unos asesores, pero otros asesores muy por debajo. Esa transparencia te permite exigir escalas salariales”, manifestó.

Por otro lado, Hernández alegó que el presidente cameral creó una compañía para que administrara una oficina legislativa.

“Es decir, una compañía que contrata secretaria, recepcionista, asesores y personal administrativo”, denunció.

“Johnny Méndez no ha sabido administrar la Cámara de Representantes. Este despilfarro de dinero es inaceptable, y este escándalo debe tener alguna consecuencia. Estos salarios y contratos inflados son la razón por la cual Johnny Méndez ha hecho hasta lo imposible para no darle información a las minorías ni a la prensa”, expresó sin dar más detalles.

