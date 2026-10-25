Si usted es de los conductores que transita por la PR-30 en dirección a la PR-52 hacia San Juan, sepa que esta semana hay trabajos de mejoras al sistema de iluminación en la zona, por parte de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), que pudieran provocarle algún contratiempo.

Las obras que se realizan y que continuarán este martes, 27 de octubre en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., conllevarán el cierre del carril derecho de la rampa 0A de la PR-30, desde el kilómetro 0.3 al 0, en dirección hacia San Juan.

Como ruta alterna, los conductores podrán utilizar la rampa 0B para acceder a la PR-1, según su destino. El propósito del proyecto son las mejoras al sistema de iluminación de la PR-52, entre los kilómetros 15 y 60.

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La ACT informó que esta semana, además, continuará con las labores en la PR-52, en el tramo entre Salinas y Caguas.

El proyecto cuenta con una inversión de $11,319,452.45 en fondos federales y contempla la creación de cinco empleos.

“Dentro de las zonas de construcción trabajan muchas personas, por lo que se exhorta a los conductores a estar atentos a las señales y otros dispositivos para el control del tránsito a ser instalados en el área, para su seguridad y orientación”, recordó la ACT.

Para reducir los retrasos en los tiempos de viaje se recomienda a los conductores utilizar la aplicación WAZE.

La ciudadanía puede mantenerse informada sobre los trabajos y proyectos en las redes sociales, Facebook ACT/DTOP.