Debido a que se registran más de 100 casos de influenza por cada 100,000 habitantes, el Departamento de Salud determinó clasificar este jueves esta enfermedad respiratoria y mortal como una epidemia.

Según precisó el secretario de Salud, Carlos Mellado López, en conferencia de prensa, es la población pediátrica la más afectada por esta enfermedad. No obstante, la principal oficial de epidemiología, Melissa Marzán, resaltó que son los adultos mayores de 60 años los más impactados en los 42 casos de muertes registrados hasta el momento. Específicamente, conforman el 75% de los fallecimientos.

“Esta declaración de epidemia es para alertar e informar a la ciudadanía sobre las acciones que debemos tomar. No es momento de alarmarnos, sino de prepararnos para ayudar a prevenir el aumento en la propagación de este virus”, afirmó Mellado López.

PUBLICIDAD

Marzán expuso que una de las señales que se emitió para declarar una epidemia es que se espera que cada temporada de influenza, que comenzó la primera semana de julio, se registren unos 30,000 casos. Pero, en poco más de cuatro meses y sin haber llegado los meses pico de la temporada que se extienden de noviembre a febrero, se han reportado unos 25,900 casos.

En específico, la población pediátrica entre 0 a 19 años tienen la mayor cantidad de diagnósticos con 13,666. En el grupo de adultos de 20 a 59 años asciende a 9,656 casos, mientras los adultos mayores registran 2,578 casos.

Son las regiones de Ponce y Caguas con la mayor cantidad de casos diagnosticados. Mientras, Caguas registra 10 de las 42 muertes.

“Este es un escenario diferente de lo que era el COVID. En este caso, tenemos una gama de medicamentos”, explicó Mellado López.

Es la vacunación la principal arma que tiene la agencia para combatir la epidemia.

La principal oficial médico, Iris Cardona, anunció que van a realizar una campaña de vacunación en las escuelas, ya que la población infantil es la que registra más casos. Dijo que comenzarán en las escuelas con mayor número de diagnósticos.

Comentó, además, que todas las farmacias de cadena y algunas de la comunidad tienen dosis disponibles de vacunas, la cual es cubierta por los planes médicos.

Las personas también pueden acudir a los centros de inoculación a solicitar su dosis de la vacuna de la temporada.

Mientras, se expuso que el medicamento de Tamiflú es el más recomendado, aunque hay otros disponibles en el mercado.

PUBLICIDAD

Mellado López informó que firmó una carta circular en la que ordena a las aseguradoras a no cuestionar el que un médico recete este medicamento. Dijo que esto evitaría que una persona tenga problemas con su receta.

Añadió que “quiero que entiendan que no hay escasez de prueba. Ese es uno. Número dos, los hospitales no están abarrotados. Hay espacio todavía. Sí, vemos que las salas de emergencia se llenan, porque típicamente esta es la temporada, no tan solo de la influenza. Tenemos COVID también. Tenemos RSV, el virus sincitial respiratorio y tenemos catarro común”.

Ante este cuadro de enfermedades respiratorias, el titular de Salud llamó a los padres a no llevar a sus hijos a la escuela o a los cuidos si muestran signos de una enfermedad respiratoria, como tos y mucosidad. También pidió que no se visiten a adultos mayores de 60 años si se tienen estos síntomas y tampoco se vaya a los trabajos.

Tras dar sus recomendaciones, Marzán detalló que una “epidemia es una enfermedad que vemos que se comporta por encima de lo esperado. Esa situación es generalizada para todo el País”.

Mientras, una pandemia, como la que se vivió con el COVID-19 para el año 2020, se reporta cuando afecta a varias regiones del mundo.

“Recordemos que el COVID-19 era un agente novel. Nadie sabía o tenía experiencia del COVID-19″, comentó la epidemióloga.