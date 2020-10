Agente de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud acudieron anoche hasta la residencia del candidato a alcalde de Naranjito por el Partido Popular Democrático (PPD), Joel Chevres Santiago, porque supuestamente este no responde a las peticiones de información que se le han realizado para comenzar un rastreo de casos luego de que diera positivo a coronavirus.

El propio candidato fue el que confirmó la información a Primera Hora, tras alegar que lo han tratado de “prófugo” y reiterar que es carpeteado por el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz.

“Ayer en la noche llegaron (los agentes de Salud) escoltados por un empleado municipal. Pero, ya me he entrevistado varias veces con el Departamento de Salud. Desde el día uno he estado en contacto con ellos. No es como el señor Reyes Ortiz quiere hacer ver, que yo soy prófugo cuando yo estoy en mi casa”, manifestó, al hacer alusión al director de la Oficina de Epidemiología del municipio.

El director de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud, Jesús Hernández, confirmó que han comenzado la pesquisa. Sin dar muchos detalles sobre el caso, indicó que “estamos llevando a cabo una investigación en particular sobre los sucesos”.

Entre otras cosas, trascendió que se investiga que el candidato supuestamente continúo realizando actividades políticas aun cuando conocía que tenía coronavirus.

Hernández no confirmó estas imputaciones. Sin embargo, dejó claro que “es bien importante que todos estos individuos, ya sea candidatos políticos, ya sean personas en particular que impida el proceso de nuestros epidemiólogos en hacer su trabajo, nuestra Oficina de Investigaciones va a intervenir y lamentablemente, tenemos que utilizar las herramientas en ley para evitar ese tipo de asunto y se exponen a cargos criminales por obstrucción al trabajo de estos funcionarios públicos”.

Chevres Santiago, por su parte, negó que haya continuado realizando actividades políticas tras supuestamente haberse enterado el lunes que tenía COVID-19, aun cuando es asintomático.

Aceptó, entretanto, que participó de una caravana por Naranjito junto al candidato a la gobernación por el PPD, Carlos “Charlie” Delgado Altierri, el pasado miércoles, 14 de octubre. Fue el jueves, 15 que se realizó la prueba molecular que dio positivo a coronavirus.

Primera Hora solicitó una explicación del portavoz de prensa de Delgado Altierri, Josúe Brenes, en torno a que el candidato a la gobernación no ha detenido su campaña ni se ha puesto en cuarentena pese a haber sido una de las personas en contacto con el naranjiteño. Sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta.

Por otro lado, Chevres Santiago informó que fue el jueves pasado que se realizó la prueba molecular para detectar el virus. Alegó que el resultado lo supo el lunes a través de las redes sociales. Denunció que fue el personal del municipio quien lo divulgó, supuestamente para perjudicarle.

Dijo que ese mismo lunes se realizó otra prueba, que supuestamente salió negativa, pero que ayer, miércoles, se realizó una tercera que resultó positiva. Indicó que ha estado en comunicación con a epidemióloga, Fabiola Cruz, quien le recomendó aislarse por diez días adicionales.