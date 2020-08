En sólo 26 días la cifra de médicos puertorriqueños contagiados con COVID-19 se ha duplicado de la cifra que se registraba a finales de julio, confirmó el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos.

En entrevista con Primera Hora, Ramos detalló que suman 68 los galenos contagiados con la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 desde que comenzó la pandemia, pero de estos 37 han contraído el virus en el mes de agosto.

“De ese total de contagios, cinco médicos han fallecido y dos se encuentran actualmente hospitalizados”, agregó el pediatra de profesión.

“Para el 30 de julio eran solo 31 casos acumulados desde marzo. Ahora, hasta donde sé, van por 68. Esto responde al mismo repunte de casos que ha habido a nivel isla y por ende aumentan los pacientes en salas de emergencia y nuestro riesgo es mayor. Estamos hablando de un virus microscópico y por más equipo que uno se ponga siempre hay riesgos de contagio”, sostuvo.

En el caso de las enfermeras, ha trascendido que son más de 300 los contagios de coronavirus y cuatro los fallecimientos reportados.

El Colegio de Médicos continúa aunando esfuerzos para realizar pruebas de COVID-19 a personal del área de la salud y otros profesionales, a través de la modalidad de servicarro. “A veces estamos en el Colegio y otras veces hacemos clínicas satelitales como las que hicimos en estos días en el Coliseo Roberto Clemente para los que han participado del escrutinio de las primarias”, explicó al indicar que para más información pueden llamar al 787-751-5979.

Hoy, el Departamento de Salud reportó cinco muertes adicionales por COVID-19 para un total de 395. Además los casos confirmados se elevaron a 13,992 y los probables a 16,728.

En la última semana ha trascendido que al menos nueve figuras vinculadas al Partido Nuevo Progresista (PNP) y a la campaña del candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, han arrojado positivo a la prueba molecular de coronavirus. Afortunadamente, Pierluisi, ha tenido resultados negativos en las dos pruebas que se ha realizado en los últimos días.

Las personas que han arrojado positivo son el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez; el vicepresidente cameral, José “Pichy” Torres Zamora; la comisionada residente en Washington, Jenniffer González; los senadores William Villafañe, Luis Burdiel y Carmelo Ríos; la hermana y directora de campaña de Pierluisi, Caridad Pierluisi; y los asesores de campaña de Pierluisi, Edwin Mundo y Omar Negrón. Este último se encuentra hospitalizado.

Sobre este particular, Ramos indicó se trata de unos contagios que se trataron de prevenir cuando se alertó a los políticos del riesgo de contagio que implicaba los juntes en caravanas y otras actividades de campaña primarista.

“Lo más que me preocupa de esos contagios es el mensaje que lleva. No se le puede exigir a la gente hacer una cosa y ellos no hacerla. Eso es un mal mensaje por parte de los que quieren ser líderes del país. Yo espero que aprendan la lección”, dijo Ramos.

“El problema no fueron las primarias y las votaciones, fueron esas caravanas que terminaron siendo mítines en las que se les vio bajar de los vehículos y compartiendo y saludando a la gente… y lo que me preocupa es que de la misma manera que se contagiaron entre ellos, sepa Dios cuánta gente de las que fue a las actividades también están contagiadas y no lo sabemos… espero que aprendan para noviembre”, expresó el médico a recordar que luego de una exposición de alto riesgo lo recomendable es estar 10 días en cuarentena.