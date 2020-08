Caridad Pierluisi anunció hoy que salió positivo a coronavirus luego de realizarse una prueba molecular.

Su resultado se da en medio de los positivos que han arrojado varios funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP), tras las primarias del pasado 16 de agosto.

La hermana y directora de campaña del candidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, indicó que es asintomática.

“Una vez advine en conocimiento de los casos positivos a COVID-19 cercanos a mí, me realicé la prueba serológica la cual resultó negativa, procedí a aislarme y posterior me realicé la prueba PCR. Recibí el resultado positivo, por lo que notifiqué a las personas cercanas y continuaré en aislamiento. No tengo síntomas relacionados al virus y como saben mi hermano tuvo un resultado negativo”, expresó en sus redes sociales.