La comisionada residente Jenniffer González anunció hoy que dio negativo a coronavirus en una prueba molecular que se hizo tras informarse los resultados positivos del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, y el legislador José “Pichy” Torres.

“Mi prueba de COVID llego y salí negativa. Aún así y en extrema precaución me mantendré en aislamiento preventivo. Me repetiré la prueba durante el fin de semana”, expresó González en sus redes sociales.

Mi prueba de COVID llego y salí NEGATIVA. Aún así y en extrema precaución me mantendré en aislamiento preventivo. Me repetiré la prueba durante el fin de semana. — Jenniffer González (@Jenniffer2012) August 19, 2020

La funcionaria compartió el domingo pasado con Méndez y Torres durante la culminación de la primaria del Partido Nuevo Progresista, en la que salió favorecido Pedro Pierluisi como candidato a la gobernación.

Mientras, el presidente cameral reveló hoy que no tiene síntomas del virus.

“Me hice una (prueba) la semana pasada, salió negativa y ayer estando en una reunión con los compañeros legisladores me llamó una persona con la que había estado el domingo. Me dijo que había salido positivo. Salí de allí a hacerme la prueba y salió positivo”, dijo Méndez en WKAQ 580.

Pierluisi, por su parte, señaló ayer en la tarde que se haría la prueba.

“Me estaré realizando la prueba a la mayor brevedad posible y me mantendré en aislamiento preventivo hasta tanto tenga los resultados. No he presentado ningún síntoma, pero dado que estuve con el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, es el paso correcto a seguir”, sostuvo Pierluisi en declaraciones escritas.