Ante el tercer día de ausentismo en las escuelas, el designado secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, prefirió reiterar su llamado a los maestros a que regresen al salón de clases en vez de estipular si se tomarían sanciones contra el personal.

En entrevista con Primera Hora, el titular afirmó que desea “hacer el llamado a que se presenten a la sala de clases. No hay mejor defensa para el magisterio que la labor que realizan todos los días. En última instancia, quien se está afectando de las ausencias de los maestros son los propios estudiantes. Afectando el tiempo, la calidad de los servicios que se le están dando en las escuelas y como consecuencia, privándolos del acceso curricular al que tienen derecho”.

De inmediato, señaló que no quiere hablar de medidas punitivas. Dijo que continuará con las gestiones que realiza ante el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal para lograr una respuesta al reclamo de los maestros por un mejor salario y un retiro digo.

“No quisiera hablar en termino punitivo, sobre todo, en un momento que hay mucha ansiedad y mucha incertidumbre en el magisterio”, precisó.

Por ello, Ramos Parés prefirió agradecer el que el número de ausencias este miércoles disminuyó y un 89% de los maestros acudieron a la sala de clases.

El lunes, cuando inició la manifestación denominada el “teacher flu”, unos 4,400 maestros no llegaron al salón de clases. Ayer, martes, la cifra aumentó a 4,557. Hoy, sin embargo, se ausentaron 2,439 maestros en unas 788 escuelas que emitieron su reporte.

La presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, informó que la disminución de ausencia se esperaba, porque los educadores pueden faltar solo dos días sin excusa médica. Espera que mañana, jueves, y el viernes, continúe el patrón de ausencias en reclamo de un mejor aumento salarial y el retiro digno.

Según se anticipó en el Plan Fiscal, a los maestros se les aumentará su salario base en dos etapas de $1,750 a $2,220 mensuales. El reclamo que se hace es que el aumento sea a $2,700. Mientras, reclaman mejores condiciones de retiro, pues el Plan de Ajuste de la Deuda les recortó sustancialmente sus beneficios.

Ante tales reclamos, Ramos Parés dijo que “hay un reconocimiento de este servidor de que los reclamos que están haciendo son reclamos legítimos, reclamos en los que estamos inmerso y estamos buscando alternativa para poder responder a los mismos”.

Abogó por que las manifestaciones cesen en lo que logran una solución.

“Yo hago el llamado a que finalice. Yo creo que no es el método de llamar la atención de las demás autoridades. Nosotros estamos en una situación muy particular, verdad, bajo una quiebra. Estamos a merced de lo que disponga la Junta de Supervisión Fiscal y nos hemos mantenido en comunicación con ellos. Hemos visto apertura para trabajar ambos reclamos del magisterio en estos momentos y esperamos una pronta respuesta que sea en beneficio para ellos. Decir cuándo va a acabar, no me atrevo a apostar”, estipuló.

Dijo que también mantienen conversaciones con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), el Sistema de Retiro de Maestros y el Seguro Social para buscar opciones para los maestros. Prometió que tan pronto tengan respuestas realizarán charlas y orientarán a la comunidad escolar sobre las opciones que se logren delinear.

Entre las interrogantes de los maestros está si los que se retiren a junio próximo mantendrían su retiro en un 75% de su salario o se les recortaría. También desean conocer si pueden comprar tiempo a su retiro antes del 15 de marzo, cuando entra en vigor el Plan de Ajuste de la Deuda, entre otras cosas.

“Reconozco la incertidumbre sobre ciertos factores”, señaló Ramos Parés.