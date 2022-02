Mientras las ausencias de los maestros y bomberos continúan, la secretaria de la Gobernación, Noelia García, lanzó este miércoles una advertencia pública de que se les aplicará el reglamento a todo aquel empleado que continúe con las protestas denominadas “teacher flu” y “Red Flu”.

Afirmó que “no se les va a pagar”.

No obstante, los maestros pueden faltar hasta dos días sin necesidad de llevar una excusa médica y los bomberos puedan ausentarse hasta tres días antes de que puedan ser penalizados. García reconoció el impedimento. Aún así, señaló que “todo empleado público que no se circunscriba a su reglamento de Recursos Humanos, se le aplicará”.

“El Bombero que falte por más de tres días y no traiga una excusa médica, no se la va a pagar. Aquel que no presente una excusa y cumpla con sus reglamentos, no se le va a pagar. Lo mismo va a pasar con los maestros”, añadió.

Dijo que, a los sindicatos que estén detrás de estas protestas, también se les podría penalizar. No obstante, el Sindicato y la Asociación de Maestros han aludido a que el acto no es concertado.

“Tenemos que concentrarnos en por qué servimos ¿Por qué servimos? Para llevar un servicio al gobierno de Puerto Rico no podemos claudicar en nuestra responsabilidad primaria, en llevarlo”, les recordó.

La secretaria dijo que en la reunión que sostuvo con el presidente del Sindicato, José Tirado, le pidió que llamara a su matrícula a cumplir con ese deber de servicio.

“Hay una necesidad y el que no cumpla con las leyes y reglamento de recursos humanos, se les va aplicar la penalidad que corresponda”, acotó.

García prometió que el gobierno está comprometido en aumentar el salario tanto de los maestros como de los bomberos. Pero, indicó que eso ocurriría una vez haya más recaudos de fondos.

“No va a ser inmediato, pero ya comenzamos”, estipuló, al recordar que se han proyectado un aumento para los maestros que llevaría su salario base a $2,200 en estos próximos dos años y de $125 para los bomberos.