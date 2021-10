El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, afirmó este jueves que el Departamento que dirige “estará listo para poder cumplir con los pagos correspondientes” de la deuda pública, tomando como base el Plan de Ajuste de la Deuda aprobado por la Legislatura, el gobernador Pedro Pierluisi y la Junta de Supervisión Fiscal.

Detalló, en una conferencia de prensa realizada en la sede de la agencia en el Viejo San Juan, que en las cuentas operacionales de la agencia se mantiene un flujo de entre $12,000 millones a $11,600 millones, de los cuales $7,000 millones están designados para el pago de deuda pública.

Además, comentó que “hay unos $2,000 millones, casi $3,000 millones que va a formar parte de ese proceso de renegociación, según establece el Plan de Ajuste. Así que, vamos a estar listos”, puntualizó el funcionario.

El secretario explicó, sin embargo, que el Plan aprobado no llevaría a la Isla a pagar los sobre $4,000 millones anuales en deuda, como se hacía anteriormente. Señaló que con la negociación se logró que esa partida disminuyera a $1.2 millones anuales.

El pago de la deuda pública se detuvo en el 2016, cuando se comenzó el proceso de conformar la Junta de Supervisión Fiscal bajo la Ley Promesa.

Parés Alicea señaló que desde el 2017 el Departamento ha tomado acciones afirmativas para lograr recaudos que ayuden a pagar esas deudas.

“Es algo que hemos tenido en mente. Se ha ido viendo reflejado en las cuentas operacional del secretario de Hacienda, donde obviamente se ha logrado unos balances de efectivos que son básicamente en preparación de estos eventos”, sostuvo.

Asimismo, Parés Alicea destacó las bondades del Plan de Ajuste de la Deuda. Pero, alertó que se requiere mucha disciplina fiscal en el gobierno para no volver a endeudar el país.

“Entiendo que este plan es sostenible. No es una actuación fácil. Requiere, obviamente disciplina. Una disciplina no tan solo en el componente fiscal, en los desembolsos, sino también una disciplina a nivel de recaudos, una disciplina a nivel de desarrollo económico, que yo creo que con las acciones que está tomando en gobierno de Puerto Rico, de crear este grupo asesor de Reforma Contributiva, darle los recursos que le ha dado al Departamento de Desarrollo Económico, los procesos de digitalización del Departamento de Hacienda, las acciones que hemos tenido con el Tesoro Federal sobre la transición de la Ley 154, cómo nos insertamos en las políticas contributivas a nivel global como lo ha estado haciendo Estados Unidos con el llamado Global Minimum Tax, ciertamente son muchas acciones que nos van a poner en una gran posición de poder cumplir con nuestras obligaciones, no repetir los errores del pasado y poder lograr un Puerto Rico más próspero y fiscalmente mucho más responsable de lo que tal vez ocurrió en los eventos pre Promesa”, manifestó.