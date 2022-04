Tras el intenso interrogatorio al que fue sometido por parte de la presidenta de la Comisión senatorial de Asuntos de Vida y Familia, Joanne Rodríguez Veve, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, rechazó este viernes haber sentido que le faltaron el respeto y afirmó que, al final de cuentas, la senadora no logró callar su manera de pensar sobre las restricciones al derecho al aborto.

Dijo que la legisladora lo que intentó fue “hacer sentir su voz… Y cuando digo su voz, es su forma y pensar. Pero, yo he aprendido algo. O sea, que yo voy a hablar y vengo a decir lo que voy a decir. Aunque me traten de moldear, yo no voy a permitirlo y voy a decir lo que yo quiero decir”.

Cuando se le cuestionó directamente si sintió que Rodríguez Veve deseaba que cambiara sus contestaciones para moldearlas en favor a las restricciones al aborto, Emanuelli contestó: “Te puedo decir que no lo logró, no lo logro”.

“Si lo estaba buscando o no, eso hay que preguntárselo a ella. Pero, no lo logró, y ustedes saben más que eso. Ustedes son periodistas hace mucho tiempo”, agregó el titular.

Para Emanuelli, lo importante es “lo que entienda el pueblo que ocurrió”, no sobre el comportamiento que se observó durante la vista pública se realizó en el salón Leopoldo Figueroa, sino sobre su postura en torno al proyecto del Senado 693. Esta medida busca prohibir la terminación de embarazo en “etapa gestacional de viabilidad” o a partir de las 22 semanas de gestación.

La posición que fijó el titular fue en torno a que el proyecto de ley es inconstitucional.

Primera Hora le indicó al titular que estableciera las razones para tal conclusión, ya que Rodríguez Veve no le permitió abundar durante la vista pública.

Emanuelli planteó que a lo largo de la vista pública sí pudo plantear por qué cree que la medida logre ser ratificada en los tribunales.

“Número uno, o sea, que es que se le quita al facultativo médico la facultad de determinar cuándo es viable una criatura o no. Se quiere establecer ya de antemano una determinada semana (para prohibir el aborto), y lo más importante es que se coloca unos requisitos en la mujer, de que tiene que buscar un segundo médico y registrarse de una manera que todo eso son cargas innecesarias e ilegales en contra de la mujer”, explicó.

Según dijo el titular en la vista pública, deben ser los médicos quienes expongan a base de su conocimiento si un feto tiene posibilidad o no de vida.

De hecho, criticó que “no se incluye en esta disposición espacio alguno para que el médico, posterior a las 22 semanas, pueda determinar lo no viabilidad del feto por razones médicas”, lo que a su juicio crearía un conflicto.

Señaló que el proyecto de ley es vago a la hora de establecer si la prioridad es preservar la vida del niño por nacer o de la madre. Mientras, indicó que el registro que se ordena hacer sobre una mujer que haya abortado después de las 22 semanas se presta para carpetear a mujeres y utilizarlo para hacerle daño en un futuro.

En conclusión, Emanuelli dijo a la prensa que “como está el proyecto redactado no debe aprobarse, porque tiene vicios constitucionales”.