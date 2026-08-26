El Senado de Puerto Rico aclaró este miércoles que no se ha solicitado autorización para realizar un presunto culto satánico frente al Capitolio en San Juan, que, según una promoción que circula en redes sociales, se llevaría a cabo a la medianoche de los días 21 y 31 de octubre.

El cuerpo legislativo informó mediante declaraciones escritas que “ninguna institución o persona a este momento ha solicitado autorización, colaboración o informado que pretende celebrar alguna actividad en las inmediaciones del Capitolio a la Superintendencia del Capitolio o a la Asamblea Legislativa”.

La publicación que circula en redes sociales presenta la actividad como un “culto a las tinieblas”.

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Ante la circulación de la alegada promoción, el Senado recordó que el uso de espacios públicos y el derecho a la reunión están protegidos por las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos.

No obstante, el Senado enfatizó que garantizar la seguridad y proteger la propiedad pública es responsabilidad de las autoridades.

“La seguridad y bienestar de todos los usuarios del entorno capitolino es una responsabilidad ineludible y nos aseguraremos que nada ni nadie pueda poner en riesgo el bienestar de nuestros ciudadanos y la propiedad pública”, sostuvo.