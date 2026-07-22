Al tiempo que adelantó que el Senado de Puerto Rico continuará con la pesquisa sobre las denuncias hechas contra el aún secretario de la Gobernación, Francisco Domenech y la subsecretaria, Itza García, el presidente del alto cuerpo, Thomas Rivera Schatz sostuvo que ambos funcionarios abandonan sus puestos porque son investigados por la Oficina del Fiscal Especial Independiente y la Oficina de Ética Gubernamental.

“Yo quiero aprovechar esta situación, donde salen estos dos funcionarios porque están siendo investigados por el FEI. No salen voluntariamente, no salen como han querido algunas personas hacer ver, que salieron con honores y distinciones. Salen porque están señalados por actos ilegales y antiéticos”, dijo el líder senatorial, quien utilizó ese telón de fondo, para hacer un llamado amplio a los diversos sectores a retomar la agenda de trabajo.

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Aunque por momentos habló en un tono conciliador, Rivera Schatz pareció invocar el viejo dicho de “a Dios rogando y con el mazo dando”, al hacer expresiones como que su interés no es pasar la página y establecer comunicación con el Ejecutivo para entablar amistad, si no porque “tenemos que trabajar”, y en incontables ocasiones hizo alusión a la “mediocridad e ineficiencia” de la actual administración.

Francisco Domenech y Jenniffer González

Igualmente, y aunque evitó contestar si será o no candidato a la gobernación, el presidente del Senado arremetió contra otros adversarios políticos, como el comisionado residente y presidente del Partido Popular Democrático Pablo José Hernández y el líder independentista Juan Dalmau.

“Aquí no se trata de candidaturas”, dijo una y otra vez al preguntársele sobre sus aspiraciones políticas de manera directa o indirecta, y aseguró que quien lo postuló como candidato fue la propia gobernadora Jenniffer González.

Rivera Schatz también evitó catalogar la salida de Domenech y de García como una victoria política.

De otra parte, puso en duda que Domenech continúe ejerciendo control o influenza sobre el gobierno de Puerto Rico tras su salida de La Fortaleza.

Itza García ( Ramon "Tonito" Zayas )

Respecto al anuncio de la gobernadora, de que Domenech continuará siendo parte de su equipo político y dirigirá su campaña, el líder novoprogresista catalogó esa expresión como un error político que podría ser contraproducente para la propia mandataria, en el caso de que el aún funcionario termine siendo acusado.

De otra parte y ante el escenario de la salida de ambos funcionarios, Rivera Schatz extendió una invitación a la gobernadora, a la Cámara de Representantes, a los alcaldes y a diversos sectores, “a que trabajemos en los asuntos que nos toca trabajar”.

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“No se trata de que pensemos igual porque, definitivamente, hay temas en los que tenemos un pensamiento distinto”, dijo Rivera Schatz, quien enumeró algunos temas como prioritarios, como el sistema de permisos, la reforma contributiva y los salarios de los policías.

“Ya les mencioné el problema energético, no podemos seguir viviendo de apagón en apagón como si fuera normal, porque no lo es y nunca debió serlo. Y de igual manera, hay otro problema que ha estado permeando en los últimos meses, que es el del agua potable. Y no hay duda de que las condiciones del clima, el tema de la sequía, de alguna manera incide en el suministro del agua potable. Puerto Rico ha tenido esa experiencia en el pasado, pero ahora hay un elemento adicional. Además de que hay una infraestructura que con el pasar del tiempo se va tornando obsoleta o no tiene la capacidad para suplirle al pueblo de Puerto Rico, la forma en que administran y que manejan las crisis que tienen que ver con el suplido de agua, tampoco es la mas adecuada. Y hay un problema grave en la gerencia de Acueductos", reiteró.

“Es hora de invertir, de planificar de anticiparnos. No de estar reaccionando, porque gobernar correctamente implica prevenir, no solamente reaccionar. Planificar, prevenir, manejar, hablarle con claridad a la gente”, afirmó el funcionario durante la conferencia de prensa que dio inicio puntual, a las 3:15 p.m. y se extendió poco más de una hora.