Tras manifestar que “es evidente que las primarias comenzaron antes de tiempo”, la gobernadora Jenniffer González Colón reveló este miércoles cuál será la nueva función de Francisco Domenech una vez salga del cargo de secretario de la Gobernación este próximo 7 de agosto.

El renunciante volverá a encargarse de dirigir la campaña política de González Colón a la reelección, según adelantó en entrevista radial (NotiUno 630).

“Ha sido director de campaña en casi todos mis eventos políticos y, en efecto, será mi director de campaña, como lo ha sido en otros eventos… Estará ahí. Es algo que ha sido muy efectivo”, expuso.

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Luego, indicó que, “le he pedido que, habida cuenta de que ya ese proceso primarista ha comenzado, mucho antes de tiempo, que mi equipo de campaña empiece a hacer lo propio”.

Incrédulo por la acción que tomará la gobernadora a dos años y medio de unas elecciones generales, el periodista Normando Valentín le insistió a la gobernadora en que detallara si era correcto que comenzó a armar su equipo de campaña.

“Definitivamente. Yo creo que es evidente que las primarias comenzaron antes de tiempo, así que tengo que ir armando también mi equipo para atender ese asunto”, puntualizó.

La gobernadora no mencionó quién o quiénes podrían ser sus contrincantes dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP) en esta etapa del juego político. Pero, desde marzo pasado a señalado al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de “obstaculizar” su gestión gubernamental ante su “ambición personal” de lograr convertirse en gobernador.

La gobernadora, de paso, alegó que no ha discutido con Domenech la posibilidad de que este tenga contratos con el gobierno. Expuso que está centrada en el proceso de transición.

Domenech sería el primero que saldría del gobierno, el próximo 7 de agosto. Dejaría vacante la silla de secretario de la Gobernación y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). Mientras, la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, tiene previsto salir del cargo el 15 de agosto.

Ambos funcionarios saldrán del gobierno a días de que se revelara que se les designaron fiscales especiales independientes (FEI) para investigar presuntas irregularidades registradas en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

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González Colón adelantó que ya tiene un sustituto identificado para los cargos de secretario de la Gobernación y director de AAFAF. Dijo que una sola persona no ocuparía ambos cargos, como lo hizo Domenech.

“Ya la persona está y nosotros haremos las designaciones en un momento oportuno. Para mí lo importante en este momento es hacer estas transiciones. Las fechas tienen razón de ser y las notificaremos en los momentos apropiados”, sostuvo.

Por otro lado, la gobernadora confió en que los funcionarios salgan bien de la pesquisa criminal que encamina el FEI.

“Yo he sido la primera en decir que se investigue todo lo que se tenga que investigar con todas las alegaciones que se han hecho”, expresó, previo a exponer que “todo se ha hecho dentro del marco de la ley”.

Añadió que “no es la primera vez que el funcionario ha tenido un FEI y han seguido en sus cargos, así que no se trata de eso y se trata de que en mi caso yo creo que las distracciones y y el ruido no deben silenciar, ni van opacar, ni deben distorsionar el trabajo que el gobierno de Puerto Rico está haciendo y ahora no puede haber ningún tipo de excusa”.