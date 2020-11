El Tribunal Supremo acogió anoche la petición realizada por el comisionado del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, de evaluar la demanda que radicó el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y que mantiene paralizado el escrutinio general de las elecciones generales.

El MVC, representando por su comisionado electoral, Olvin Valentín, demandó a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) la semana pasada para que les entreguen las listas de los electores que votaron de forma adelantada en las pasadas elecciones generales.

La jueza Rebecca de León Ortiz, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenó el pasado miércoles entregar las listas de los electores que de forma adelantada o ausente ejercieron su derecho al voto antes de comenzar el escrutinio. Pero, la CEE continúo con los trabajos, por lo que el jueves el MVC acudió nuevamente al tribunal con una solicitud de desacato. Esto ocasionó que la jueza ordenara el cese inmediato de los trabajos y que el PNP acudiera ayer en auxilio del Supremo para que los trabajos del escrutinio se pudieran realizar.

PUBLICIDAD

Anoche, a eso de las 10:05 p.m., el PNP envió una comunicación a la prensa en la que incluyó el dictamen del Supremo sobre su petición.

“Por la urgencia de dar finalidad y certeza al proceso de escrutinio de las pasadas elecciones generales y a esta controversia judicial, del más alto interés público, se certifica el caso Valentín Rivera v. Rosado Colomer (Francisco Rosado Colomer es el presidente de la CEE)”, dijo el Supremo en su resolución.

Además, el Alto Foto indicó que concede hasta mañana, a las 11:00 a.m., a todas las partes involucradas a someter por escrito sus posiciones respecto a la controversia.

Se espera que entre mañana o el lunes el Supremo tome una determinación sobre esta disputa.

Por su parte, el comisionado del MVC dijo a Primera Hora que le preocupa lo que ocurre en la CEE a favor del PNP.

Denunció que, teniendo una orden judicial, la CEE pretendió continuar con el escrutinio. Mientras, que ayer temprano había unas conversaciones abiertas para que la Comisión entregara las listas que se le están reclamando y se detuvieron solo porque el PNP acudió al Supremo.

“La presidenta alterna, (Jessika Padilla), nos indicó listas estaban completas y listas para entregarse. Pero, luego llama y dice que no nos va a entregar las listas como se radicó una solicitud al Tribunal Supremo… Me resulta bien preocupante que la Comisión, cuando nosotros teníamos la sentencia, no nos dieron la lista y trataron de comenzar el escrutinio sin darnos las listas. Solamente porque el PNP presentó un recurso, la Comisión paralizó las cosas. Presentar un recurso para ellos es más que una sentencia que teníamos con unas instrucciones. Todos sabemos que la Comisión es altamente politizada, pero estamos viendo ahora que la Comisión se está convirtiendo en un sello de goma del PNP”, afirmó.

PUBLICIDAD

Dijo que los abogados del MVC se preparan para presentar su posición ante el Supremo en las próximas horas.

Por otro lado, los trabajos en el coliseo Roberto Clemente, en Hato Rey, no se detienen, pese a que no se realiza el escrutinio general.

“Continúan los trabajos de cuadrar las actas, trabajar las fases preliminares de voto añadido a mano y otros procesos que no son el escrutinio como tal”, dijo Valentín.

Esta mañana habrá una reunión de Comisión para evaluar el hallazgo de siete maletines con 2,000 papeletas que no se han contabilizado.