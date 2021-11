El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez dijo hoy que LUMA Energy está “en incumplimiento” con la orden del tribunal de entregar los documentos solicitados por el cuerpo legislativo, incluyendo los salarios de los directivos de la empresa.

“Para fines de la Cámara el presidente de LUMA, Wayne Stensby, es un prófugo de la ley y debe entregarse”, sentenció Hernández Montañez al tiempo que le reclamó al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que “le exija” cuentas al consorcio que desde el primero de junio opera el sistema de distribución y transmisión de la energía eléctrica en el País.

PUBLICIDAD

“Nosotros tenemos un deber ministerial, pero el Ejecutivo es el que firma los contratos, que le exija cuentas y que toma las determinaciones que tiene que tomar. Que le condicione, que le limite, que detenga desembolsos y que lo obligue a cumplir la ley”, sostuvo Hernández Montañez,

“La responsabilidad del gobernador es hacer cumplir la ley, él tiene mucho poder para exigirle a esos directivos que tienen que cumplir con la ley. Le exigimos que haga cumplir las leyes, que haga su parte”, reclamó el Presidente de la Cámara en conferencia de prensa junto con el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara, Luis Raúl Torres.

El líder cameral dijo que LUMA entregó “parcialmente” documentos que contienen el salario de Stensby y de los demás directivos de la empresa, amparándose en que son confidenciales. Alegan que LUMA es una empresa privada, pero la Cámara sostiene que se trata de una operación con fondos públicos.

Hernández Montañez indicó que los abogados de la Cámara deberán determinar entre hoy y mañana, si a LUMA le cobija el reglamento interno del cuerpo legislativo y de no ser así, revelarían los salarios de los ejecutivos del consorcio que siguen bajo un manto de secretividad.

El representante Torres dijo que la empresa le anotó la palabra confidencial a estos documentos, pero sostuvo que para ello tenía que solicitarlo al Presidente de la Cámara y no lo hizo.

“Eso LUMA nunca lo reclamó, documentos confidenciales, esa parte quien la puede activar es el Presidente de la Cámara”, sostuvo Torres, quien además indicó, que en la entrega de LUMA “hay un pendrive que no abre y un celular que no aparece”.

PUBLICIDAD

“Hoy los abogados nuestros están tratando de bajar esos documentos de un pendrive que no abre, que no bajan los documentos y donde incluso hay una contención allí de que Wayne Stensby dice que parte de la información no la puede entregar porque él la tenía en su celular anterior y que este desapareció, se dañó, no está. Eso es lo que le dice ahora al juez. Yo no sé si el juez ahora le va a comprar ese engaño, esa mentira, pero hasta ahora hay una orden de arresto”, dijo el legislador, quien inició hace seis meses la investigación del contrato que suscribió LUMA con el gobierno de Puerto Rico.

En el pleito que entabló la Cámara contra LUMA Energy en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, el cuerpo legislativo requirió los salarios y beneficios marginales de los directivos de la empresa, gastos de residencia y estadía, facturación, datos de empleados y brigadas, entre otros.