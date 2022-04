“El partido está desconectado actualmente de la realidad, de lo que vivimos todos los puertorriqueños”.

Este fue el diagnóstico que hizo ayer, lunes, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, de su colectividad, el Partido Popular Democrático (PPD), en momentos en que se ha desatado una controversia respecto al tema del aborto.

El legislador llamó, entonces, al pueblo popular a participar de la confección del próximo Reglamento de la Pava como medida para impulsar la transformación. Señaló a que al grupo legislativo le corresponde aportar los cambios a la guía que rige el partido el martes, 19 de abril.

PUBLICIDAD

“La mayoría de los alcaldes son del PPD. ¿Están dónde? cerca del pueblo. La mayoría de los representantes, que son los legisladores a nivel estatal más cerca del pueblo, están en mayoría en la Cámara. Son los gobernadores, son los de acumulación, son los senadores, son los comisionados residentes lo que pierden. Están desconectados de lo que el día a día aspiran la gente de a pie. Le recomiendo a la gente del PPD que mire seriamente el proceso de enmiendas al Reglamento y acerca más el partido a la gente. Hay que institucionalizarlo, hay que acercar el partido, hay que traer gente de todos los sectores de la sociedad para que tengan una silla en la Junta de Gobierno, para que tengan una silla en el Consejo y poner oído en tierra y los pies en la tierra”, afirmó Hernández.

En su mención de los perdedores están los senadores, cuyo presidente es el mismo que lidera el PPD, José Luis Dalmau. Allí, no hay mayoría absoluta del partido, como lo existe en la Cámara para aprobar medidas.

Es precisamente, en el Senado, bajo la tutela de Dalmau, que ha surgido una controversia en torno a la aprobación de una medida que restringe el derecho del aborto.

Unas expresiones del líder senatorial, realizadas en una conferencia de prensa que ocurrió el pasado viernes en la sede del PPD, en Puerta de Tierra, en torno a que el aborto es un asesinato, es lo que mantiene a los populares en pugna.

Según Hernández, quien no dijo nada sobre el liderato de Dalmau, la colectividad debe impulsar temas que los una, no que los divida.

PUBLICIDAD

“Yo creo el PPD tiene que sentarse, reconocer que hay una diversidad”, sostuvo. “Es enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa”.

“Temas como el status y temas religiosos, obviamente, hay unas diferencias en el PPD donde las posiciones están claras. Donde los defensores tienen argumentos claros en cada uno de los lados. Yo creo que, en vez de seguir separándonos, lo que tenemos que hacer es abrazar esa realidad en que diferimos en ciertos temas y en que hay que respetarnos y que hay que demostrarlo con acciones”, agregó.

Urgió que haya una reunión para evaluar cómo se encuentra el partido y enfocarse en ese aspecto de unidad.

“Que cada cual tenga su criterio, que se respete, que adelante sus causas, pero lo que es del Partido Popular tenemos que estar alineados. Esta cosa de que una persona hoy por ser cristiano no es popular o por ser liberal no es popular. Eso no adelanta nada. Lo que hace es seguir lacerando la institución del PPD, un partido que, en causa de la mujer, la libertad, los derechos de la minoría, se ha hecho bajo el PPD y el ELA. Es ilógico que el debate de lo que se está dando ahora es entre populares. Es irracional pensar que esto está siendo una controversia entre populares. No debería ser. Debería ser un tema de lo que uno respeta y respeta primero lo que dice dentro de tu partido y se le da espacio a que se puedan escuchar”, manifestó.

El líder cameral lamentó que en las “últimas semanas” de lo que se hable es que los disidentes no son populares.

“Eso hay que corregirlo urgentemente y sentarnos en la mesa y escoger los puntos que nos une y descartar los que nos desune”, urgió.