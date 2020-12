Para el Partido Nuevo Progresista (PNP) la lucha por los importantes puestos electorales de la capital se culminó a eso de las 10:00 p.m. de ayer, jueves, según informó el coordinador electoral, Edwin Mundo.

Sin embargo, para el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) aún su candidato, Manuel Natal, no está en posición de concederle una victoria al novoprogresista Miguel Romero por la intensa búsqueda para administrar la importante ciudad. El comisionado electoral, Olvin Valentín, indicó que “falta una consolidación y falta todavía determinar un maletín de San Juan”, así como resolver la disputa de que hay más de 6,000 votos en exceso.

“No, todavía no podemos entrarnos en esa conclusión, porque todavía está por dilucidar la controversia en cuanto al descuadre de papeletas en exceso de electores y eso es que hay que tenerlo súper claro antes de finalmente emitir el juicio por certificación”, subrayó.

Como réferi, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, indicó que hasta que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, “no diga que se acabó, no se acabó”.

El escrutinio general lleva más de un mes centrado en la controversia de San Juan. La lucha se extendió hasta los tribunales. Una decisión del Tribunal Supremo permitió darle un poco más de agilidad al proceso, pero todavía el PNP y el MVC siguen batallando.

En la página del escrutinio de la CEE, aparecía esta mañana que Romero vencía a Natal por 3,165 votos. Pero, faltaban de entrar al sistema 13 colegios de votación.

También se destaca que el popular Luis Raúl Torres permanecerá en su escaño de la Cámara de Representantes por el precinto 2 y que el estadista Juan Oscar Morales le ganó a la candidata del MVC, Eva Prados.

Mundo informó a Primera Hora que todo lo relacionado a San Juan se culminó anoche.

“No queda más por contar”, afirmó.

Añadió que lo que le sucede al MVC es que “no saben perder. Además, mantienen a su gente ahí entusiasmados”.

Según Mundo y el comisionado electoral del PNP, Héctor Joaquín Sánchez, Miguel Romero ganará la contienda por San Juan por alrededor de 3,300 a 3,500 votos.

“Eso está decidido en San Juan”, señaló Mundo.

“Ya Miguel Romero ganó”, dijo, por su parte, Sánchez.

El coordinador del penepé dijo que solo falta que la CEE certifique los resultados de que Romero será el próximo alcalde de San Juan.

La certificación final como alcalde de San Juan bajaría una vez Romero tome dos talleres de la Oficina de Ética Gubernamental y de la Oficina del Contralor, respectivamente, así como que entregue información sobre que está al día con el Contralor Electoral y su estado financiero. Con este documento final que le daría la CEE, el actual senador podría juramentar como alcalde de la Capital.

Sobre el alegado descuadre de 6,000, al cual alude Valentín, el comisionado estadista dijo “no hay ninguna diferencia de 6,000 votos. Ellos no trabajaron el voto adelantado, lo han consignado. No hay unos 6,000 votos para Manuel Natal. Esto es una acción frívola de querer seguir entorpeciendo los trabajos y crear desconfianza. Aquí las personas no aprenden a aceptar su derrota. Ya Miguel Romero ganó y puede seguir con su proceso de transición”.

Pero, el comisionado del MVC insistió que hay un descuadre entre el número de electores y el número de papeletas. Esto, según alega, lleva a una diferencia de 6,000 votos.

“En San Juan 1, el precinto 1, hay sobre 3,000 papeletas de más de lo que debería haber a base de la cantidad de electores. En el precinto 2 y en el 3 hay como 1,800 a 2,000 en cada uno de ellos y en el precinto 5 hay como 61 papeletas adicionales. En el precinto 4 hay menos papeletas que electores, pues no es preocupante en ese sentido. En total, en los cuatro precintos que tienen excesos estamos hablando de más de 6,000 papeletas que es número sustancial. Necesitamos estar meridianamente claro antes de poder certificar nada”, afirmó Valentín, cuando se le señaló si la colectividad puede aceptar una victoria de Romero.

Alegó que el presidente de la CEE, en reunión de Comisión, no ha tomado una determinación sobre este incidente. Dijo que durante el día habría reuniones para discutir la discrepancia.

Sobre esta controversia, el comisionado del PIP sostuvo que, “según las estadísticas de JAVA (de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado), hay más papeletas que personas solicitando. Si continuara esa tendencia que ocurre en los precintos 1, 2 y 3, no hay manera que yo vaya a firmar esa certificación final (a Romero) por toda la incertidumbre que ha habido. Quien termine sacando más votos va a tener una mancha y una sombra en los próximos cuatro años, porque este voto adelantando ha creado gran suspicacia en toda la ciudadanía”.

Indicó que los electores mayores de 60 años no pueden ser penalizados por las discrepancias que se han registrado en el voto adelantado. Pero, urgió que se derogue el Código Electoral y se realice uno nuevo bajo consenso.