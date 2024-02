El representante por el distrito de Ponce, Ángel “Tito” Fourquet Cordero, dijo hoy que hay que dar espacio al proceso judicial por corrupción que encara el alcalde de la ciudad, Luis Irizarry Pabón, pero dejó claro que, si la silla queda vacante en los próximos meses, renunciará al escaño legislativo que ocupa por Partido Popular Democrático (PPD) para asumir la poltrona municipal.

“Él merece una oportunidad de defender su silla, si el alcalde -por alguna razón- no estuviera disponible, de eso se trata el acuerdo, de unas contingencias en los peores escenarios. Es como cuando uno tiene una goma de respuesta, no quiere que se le explote la goma, simplemente hay una alternativa por si acaso, porque reconocemos que el calendario electoral nos traicionó en el sentido de que habría que tomar unas decisiones al 2 de enero (último día para la radicación de candidaturas para los comicios del 3 de noviembre de 2024)”, dijo Fourquet Cordero a periodistas en el Capitolio.

En diciembre pasado, el legislador popular se sumó a un acuerdo al que llegó Irizarry Pabón con la cúpula del PPD mediante el cual el alcalde retiraría su postulación a la reelección si el tribunal encontrara causa para juicio en su contra, o suspendía la vista preliminar para después del 28 de febrero.

La semana pasada se postergó la vista preliminar para el 14 y 15 de marzo.

A Irizarry Pabón se le imputa solicitar dinero a empleados para pagar un préstamo que hizo para pagar su campaña proselitista de 2020.

“En estos momentos el candidato oficial del PPD y el único candidato certificado es el alcalde actual Irizarry Pabón. Mi presencia en las conversaciones, en los acuerdos, en todo lo que se habló públicamente era una contingencia una vez estuviese establecido que él no pudiera continuar como candidato. Eso no ha ocurrido todavía”, sostuvo Fourquet Cordero.

Luis Irizarry Pabón, suspendido alcalde de Ponce ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

El legislador y abogado de profesión dijo que se sumó al acuerdo como parte de “unas garantías procesales, porque el 2 de enero cerraba la radicación de candidaturas y el partido tenía un interés genuino, no solamente la cúpula sino la base, los líderes de la región y los demás candidatos de qué sucedía en el peor escenario”.

“Ante esa incertidumbre, el partido hizo varios ejercicios, yo hice ejercicios, se visitó, se encuestó, se llevó a cabo reuniones y se determinó que yo estaría en una posición de ser considerado en esa contingencia. Si quise haber retado al alcalde tenía hasta el 2 de enero para radicar y esa no fue mi intención, porque siempre he estado enfocado en regresar a la Cámara de Representantes donde me gusta lo que hago, disfruto este trabajo. Pero, ciertamente si tengo que asumir la responsabilidad por necesidad, estaría considerando esa contingencia (la poltrona de Ponce)”, dijo Fourquet Cordero.

Sostuvo que de quedar la silla vacante renunciaría a su escaño por el distrito 24 para ocupar el cargo. No fue claro en cómo se escogería al sucesor de Irizarry Pabón, si la selección recaería en manos de la Junta de Gobierno del PPD o en una asamblea de delegados.

“Yo fui parte del acuerdo… Yo pedí unas cosas… pedí que si había una contingencia de sustitución que fuesen los procesos más democráticos posibles... para mí es bien importante tener el consentimiento del electorado ponceño, no en cuartos oscuros, no en juntas de delegados, que fuera un proceso abierto. Esas peticiones las hice por escrito y se me honró. Queremos que el alcalde salga bien del proceso y que pueda continuar. Si él no pudiera continuar, tenemos que ponernos nosotros en la mejor posición posible de ejecutar la política pública que los ponceños avalaron en las pasadas elecciones con el 63% de sus votos que nos sentaron en estas posiciones”, indicó.

-¿Está más cerca esa posibilidad hoy (de él ocupar la Alcaldía)?, preguntamos.

“Hay una situación con el calendario legal que va a poner el tema bajo discusión. Yo estoy en la posición de que se lleve el diálogo, no estoy promoviendo la vacante, no quiero que surja la vacante, yo quiero que en esto se dé toda oportunidad de resolverse de la forma más estable posible para la ciudad de Ponce y para el partido. Por ende, estoy promoviendo que se den esos espacios para el diálogo, que no se llegue a conclusiones, que no brinquen al charco antes de llegar”, dijo para agregar que se trata de una situación “compleja”.

Cuando se le preguntó si le quedaría poco tiempo para hacer campaña a la reelección, de convertirse en el alcalde, el legislador se pegó a su victoria como candidato a la Legislatura en 2020.

“Tengo la suerte, por así decirlo, que yo solo acumulo votos en Ponce y tengo sobre el 60 y pico de mil del electorado ponceño ya en mi haber. Así que mi oferta, mi disponibilidad, mi acceso mi campaña ya está dirigida al mismo electorado en su gran grueso y tengo la dicha que las encuestas me avalaron ampliamente sobre otros compañeros y significa que tengo un arraigo positivo en la población ponceña. Así que esa parte yo no quiero decir que no es importante (hacer campaña), pero estoy dispuesto por prudencia a sacrificar un poco… yo asumo el riesgo de ese evento de calendario porque es lo correcto. A veces lo correcto no es lo más conveniente, pero sigue siendo lo correcto”, expresó.

“Fomento que haya diálogo y que nos sentemos todos juntos en más de una ocasión si es necesario porque el tiempo todavía lo permite. El acuerdo tiene unas fechas y esas fechas todavía son fechas futuras, no ha pasado. Así que hay espacio para diálogo y buscar soluciones. Siempre dije y reitero, si el alcalde está disponible para aspirar, lo voy a apoyar”, agregó.