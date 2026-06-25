La corresponsal de CNN en Venezuela, Osmary Hernández, vivió los dos terremotos que sacudieron ayer la capital Caracas y mostró las consecuencias que dejaron los sismos de magnitud 7.1 y 7.5 desde su residencia.

La residencia presentaba algunos objetos en el suelo y otros dañados, aunque no sufrió daños mayores, a diferencia de múltiples edificios colapsados en la ciudad.

“Algunas cosas cayeron al piso. Fue bastante fuerte. Algunas gavetas incluso se abrieron y la recomendación es siempre desalojar los inmuebles”, dijo, mientras se escuchaban voces que instaban a salir del edificio.

La periodista explicó además que los terremotos, que ocurrieron con 40 segundos de diferencia según datos de organismos geológicos en Estados Unidos, tomaron a mucha gente en sus hogares debido a que ayer era un día feriado en Venezuela. Ayer, 24 de junio, se conmemoró la Batalla de Carabobo, una fecha clave de la independencia del país.

Los terremotos de ayer han dejado al menos 164 muertos en Venezuela y numerosos heridos, mientras las autoridades continúan las labores de búsqueda de personas desaparecidas entre los escombros. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), basado en modelos automáticos, estima que el número de víctimas mortales podría oscilar entre 10,000 y 100,000. En respuesta, varios países, entre ellos Francia, han enviado ayuda humanitaria y equipos de rescate al país.