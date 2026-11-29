Médicos Sin Fronteras (MSF) declaró sentirse “devastada e indignada” por la muerte de dos de sus colaboradores en un ataque israelí cerca de una de sus clínicas en la ciudad de Gaza, ocurrido el viernes por la noche.

MSF informó que ambos hombres trabajaban como vigilantes en la clínica, añadiendo que el centro estaba claramente señalizado con los logotipos de la organización y que sus coordenadas habían sido comunicadas al ejército israelí.

Con estas muertes, el número de colaboradores de MSF fallecidos en Gaza asciende a 17, señaló la organización.

El ejército israelí afirmó el sábado, sin presentar pruebas, que abatió a dos milicianos de Hamás en la ciudad de Gaza que trabajaban como guardias de seguridad en una clínica gestionada por MSF. El ejército añadió que “este es otro ejemplo de cómo la organización terrorista Hamás se infiltra en organizaciones internacionales”.

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El sábado, allegados a los fallecidos se reunieron para celebrar los ritos funerarios.

Ahmad Abu Haseira, familiar de uno de los hombres fallecidos, aseguró que ambos estaban desarmados y vestían uniformes de MSF en el momento del ataque.

Ahmad Shehada, un empleado local de MSF, relató que ambos estaban realizando una ronda de vigilancia por las instalaciones de la clínica cuando impactó un misil.

El sábado, un ataque israelí causó la muerte de una persona y dejó a varias más heridas en la ciudad de Gaza, según informó el hospital Al-Shifa. Por su parte, el ejército israelí indicó que su objetivo era un miliciano que se encontraba en la zona.

Trabajadores israelíes y palestinos, atacados en Cisjordania

El sábado, varios agresores enmascarados atacaron e hirieron a dos trabajadores israelíes y a dos palestinos que realizaban reparaciones eléctricas cerca de la localidad de al-Mughayyir, en la Cisjordania ocupada, según informaron las fuerzas de seguridad y el ejército de Israel.

En imágenes que circulan por internet se observa a los agresores bajando de un vehículo armados con barras de hierro y atacando brutalmente a los trabajadores; uno de ellos cayó al suelo. Las fuerzas de seguridad comunicaron que, posteriormente, detuvieron a nueve sospechosos relacionados con el ataque y que la investigación sigue en curso.

Se trata del episodio de violencia más reciente en Cisjordania, donde los ataques de colonos israelíes contra palestinos han suscitado una creciente condena a nivel internacional. Aunque la identidad de los atacantes del sábado no está clara, las autoridades señalaron que lograron localizar un vehículo sospechoso —que estaba oculto— y un grupo reunido en un “puesto de avanzada ilegal”, conocido por ser el origen de decenas de incidentes violentos.

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El ejército israelí informó el sábado por la noche que tanto la policía militar como la policía de Israel están investigando otro incidente ocurrido en la localidad de Al-Tuwani, en Cisjordania, en el que se vieron implicados tres israelíes, entre ellos dos soldados en activo. Según el ejército, durante el enfrentamiento, un disparo efectuado por uno de los soldados hirió a un hombre palestino.

Comienzan las festividades de Adviento en Belén

Grupos de scouts, al son de tambores y gaitas, dieron inicio al primer fin de semana de Adviento y al comienzo de los preparativos navideños en Belén, la ciudad de Cisjordania donde los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesús.

“Invitamos a todos los cristianos del mundo a venir y a regresar a Tierra Santa, porque esta es la fortaleza y la esperanza de este pueblo, de esta tierra”, afirmó el reverendo Francesco Ielpo. Como Custodio de Tierra Santa, este sacerdote franciscano supervisa a más de 300 frailes en la región, quienes prestan servicio en la Iglesia de la Natividad de Belén y en otros muchos lugares santos.

Desde que los ataques del 7 de octubre de 2023 desencadenaron la guerra en Gaza y diversos conflictos en la región, el turismo ha sufrido un desplome. Esta situación ha afectado gravemente a los habitantes de esta ciudad de mayoría musulmana, cerca del 80% de los cuales se gana la vida atendiendo a visitantes y peregrinos religiosos, según el gobierno local.