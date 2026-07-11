Una avioneta se estrelló el viernes en Bahamas, causando la muerte de 10 personas y obligando al gobierno a suspender temporalmente todos los vuelos de Flamingo Air.

El incidente ocurrió en North Andros, al oeste de Nassau, la capital del archipiélago.

El primer ministro Philip Brave Davis había dicho en un principio que había un sobreviviente, pero confirmó más tarde en conferencia de prensa que esa persona murió debido a la gravedad de sus lesiones. Las víctimas no han sido identificadas públicamente.

“Nos reunimos bajo una nube de inmenso dolor”, declaró Davis, quien detalló que las personas celebraban el aniversario 53 de la independencia de Bahamas. “Se ha convertido en un día de duelo. A cada una de las familias que han recibido la devastadora noticia, de que alguien que aman no volverá a casa, les ofrecemos nuestra más sincera condolencia”

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La Autoridad de Investigaciones de Accidentes de Aeronaves señaló en un comunicado que la avioneta había despegado del Aeropuerto Internacional Lynden Pindling, en Nassau, y se dirigía a San Andros cuando se desplomó. Identificó la aeronave como un Cessna 402 con registro de Bahamas.

El Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Aviación señaló en un comunicado que la suspensión del certificado de operador aéreo de Flamingo Air es sólo una medida preventiva mientras las autoridades investigan la causa del accidente. La dependencia explicó que la suspensión es consecuencia de dos incidentes de seguridad ocurridos el viernes.

Durante la conferencia de prensa, la titular de la dependencia, JoBeth Coleby-Davis, dijo que el primer incidente ocurrió a primera hora del viernes con un avión de Flamingo Air que viajaba rumbo a Mayaguana cuando el piloto reportó una preocupación y regresó a Nassau. Después de que la aeronave aterrizó y los pasajeros desembarcaron, el avión se prendió en llamas, declaró. El incidente también está siendo investigado.