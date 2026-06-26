Un grupo de cuatro delincuentes irrumpió en una tienda, en Argentina, durante la noche del miércoles para llevarse la recaudación del comercio.

Aunque el hecho estuvo marcado por amenazas con armas de fuego y un cuchillo, el episodio se volvió viral por el inesperado diálogo que mantuvieron uno de los ladrones y la encargada del local.

El asalto ocurrió alrededor de las 8:30 p.m. en el comercio “La Rueda”. Las cámaras de seguridad registraron la llegada de cuatro delincuentes a bordo de dos motocicletas.

Las imágenes muestran que dos de los acompañantes descendieron de las motos y caminaron frente al local para observar los movimientos antes de ingresar. Minutos después entraron al establecimiento, mientras uno de los conductores también accedió al comercio y el otro permaneció afuera haciendo de campana.

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Un robo que duró poco más de un minuto

De acuerdo con las imágenes, uno de los delincuentes apuntó con un arma de fuego a las empleadas para exigir el dinero de la caja registradora, mientras otro tomó un cuchillo del propio local para intimidarlas. Un tercer integrante del grupo se ubicó del otro lado del mostrador para amenazar a las clientas que realizaban compras.

Toda la secuencia se extendió durante aproximadamente un minuto y medio, tiempo en el que los asaltantes lograron apoderarse del efectivo disponible antes de escapar.

El diálogo que llamó la atención durante el asalto

Uno de los momentos más comentados del video fue la conversación entre la encargada del comercio y uno de los ladrones. “Llévate todo lo que quieras”, le dijo la mujer mientras intentaba evitar una situación más violenta.

Luego agregó: “Te pido mil disculpas, no tengo más plata”. Según se escucha en las imágenes difundidas, la empleada también intentó explicar que gran parte de las ventas del día habían sido realizadas mediante transferencias electrónicas: “Mira, son todas transferencias”.

El delincuente respondió: “No te preocupes”, mientras tomaba el dinero que había en la caja registradora. Antes de retirarse, añadió otra frase que también quedó registrada en la grabación: “Con usted no es, doña. Estamos buscando plata porque estamos recortos y no llegamos a fin de mes”.

La inusual despedida de los delincuentes

Tras apoderarse del efectivo, los delincuentes también tomaron una botella de fernet del establecimiento. Según registró “Primer Plano Online” en una captura de las cámaras de seguridad, uno de ellos abandonó el local con la botella bajo el brazo y saludó con la mano a las trabajadoras antes de huir junto a sus cómplices en las motocicletas.