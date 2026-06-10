DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos. El ejército de Estados Unidos dijo el miércoles que había iniciado otra ronda de ataques contra Irán después de que el presidente Donald Trump amenazara con desatar más. Los crecientes ataques amenazan con descarrilar los esfuerzos para poner fin a la guerra, mientras Trump advirtió que Teherán “pagará el precio” por el estancamiento de las negociaciones.

El comando central de Estados Unidos dijo en una publicación en redes sociales que el ejército ataca “múltiples objetivos en Irán” y que esto se hace “en respuesta a la agresión continúa y no provocada” de la República Islámica.

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Tales ofensivas se producen un día después de que Estados Unidos atacara a Irán después de la caída de un helicóptero del ejército estadounidense en el estrecho de Ormuz que Trump atribuyó a Irán.

El mandatario instó a Irán a firmar un acuerdo para poner fin a la guerra.

La mañana del miércoles, el ejército de Estados Unidos dijo que disparó contra un petrolero que intentaba transportar petróleo desde Irán en violación de su bloqueo a los puertos iraníes.

Los comentarios de Trump subrayaron el enfoque cambiante del líder estadounidense hacia la guerra; a principios de esta semana sugirió que un acuerdo para poner fin al conflicto podría alcanzarse en cuestión de días.

Irán ha demostrado resiliencia pese a haber enfrentado semanas de intensos bombardeos. Está apostando a que su capacidad de cerrar de facto el estrecho de Ormuz —un paso crucial para el petróleo y el gas natural— le da una fuerte carta de negociación.

El enviado de Irán ante Naciones Unidas dijo que Estados Unidos debería abstenerse de amenazar con el uso de la fuerza si quiere un acuerdo.

“Irán nunca ha negociado bajo amenazas y presión y nunca se someterá a la presión ni a cuestionamientos”, dijo el miércoles el embajador Amir Saeid Iravani ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Aun así, ambos países parecen buscar una manera de poner fin al conflicto, si pueden lograr venderlo como una victoria en casa.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu parece decidido a perseguir objetivos que hacen más difícil el compromiso: la caída del gobierno teocrático de Irán, la eliminación de su programa nuclear y la destrucción del grupo político-paramilitar Hezbollah, aliado de Irán, en Líbano.

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Trump dice que Estados Unidos hace pasar petróleo a escondidas por el estrecho de Ormuz

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron la guerra lanzando ataques contra Irán el 28 de febrero, el conflicto ha sacudido la economía global, ha impulsado al alza los precios de la energía en todo el mundo y ha encarecido los alimentos y otros productos básicos.

El referente internacional del crudo cotizaba el miércoles por encima de los 93 dólares por barril, un alza de más del 25% desde el inicio de la guerra.

Trump dijo el miércoles que el ejército de Estados Unidos ha emprendido desde el mes pasado una “misión secreta” para hacer pasar a escondidas envíos de petróleo más allá de las fuerzas de Irán en el estrecho de Ormuz. Dijo que los barcos navegaban de noche, ayudados por la destrucción de equipos de radar iraníes.

El mandatario dijo que, como resultado, más de 100 millones de barriles de petróleo han evadido el control asfixiante de Irán sobre el estrecho. No hubo confirmación inmediata de esa cifra, que equivale aproximadamente a cinco días de envíos de petróleo a través de la vía fluvial antes de que comenzara la guerra.

Hasta el momento, se desconoce el papel del ejército. El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central, dijo que las fuerzas estadounidenses “se comunican y coordinan” con barcos comerciales en el área, pero no dio detalles sobre el apoyo militar que se ofrece.

Ataques de Estados Unidos e Irán sacuden Oriente Medio

El ejército de Estados Unidos dijo el miércoles que una aeronave estadounidense disparó “municiones de precisión” a la sala de máquinas del buque con bandera de Palaos M/T Settebello mientras intentaba romper el bloqueo naval con un cargamento de petróleo iraní. Fue el octavo buque mercante inutilizado por fuerzas estadounidenses en las aguas frente a Irán.

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El Ministerio de Exteriores de India dijo que tres marineros indios estaban desaparecidos después de que el Settebello fuera alcanzado, mientras que otros 21 fueron rescatados. En su comunicado no mencionó al ejército de Estados Unidos ni el bloqueo.

Hawkins, del Comando Central de Estados Unidos, dijo que las fuerzas estadounidenses advirtieron a la tripulación antes de disparar contra el barco.

El ejército de Estados Unidos dijo que los ataques realizados la mañana del miércoles apuntaron a “defensa antiaérea, estaciones de control terrestre y sitios de radar de vigilancia”.

Irán indicó que los ataques estadounidenses alcanzaron dos depósitos de agua en su ciudad sureña de Sirik, cortando temporalmente el suministro de agua a miles de personas. Hasta el momento, el Comando Central de Estados Unidos no ha hecho comentarios.

Teherán se atribuyó más tarde ataques en Kuwait, Baréin y Jordania.

Jordania señaló que derribó cinco misiles entrantes, que según Irán, apuntaban a una base aérea que alberga aeronaves militares estadounidenses.

Baréin y Kuwait reportaron haber interceptado fuego entrante.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, condenó los ataques estadounidenses como una violación de la soberanía iraní. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, apuntó en comentarios televisados que, a la luz de los nuevos ataques, Irán revisaría su postura sobre las negociaciones para poner fin a la guerra.

Los esfuerzos para mediar un acuerdo continuaban. Tras realizar consultas con Estados Unidos, una delegación de Qatar llegó a Teherán para sostener conversaciones el miércoles, según un funcionario con conocimiento de la visita que solicitó el anonimato debido a lo delicado de las conversaciones.

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Los intercambios se produjeron un día después de que un helicóptero de ataque del Ejército de Estados Unidos se estrellara cerca del estrecho de Ormuz. El helicóptero chocó con un dron iraní, según un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para comentar una investigación en curso. No estaba claro si la colisión fue intencional.

Un dron marino rescató a ambos miembros de la tripulación del helicóptero, y Trump dijo que estaban ilesos.

Grandes desacuerdos se interponen en el camino de un rápido acuerdo de paz

Receloso de los altos precios de la gasolina en la antesala de las elecciones al Congreso en noviembre, Trump parece buscar una victoria rápida. Pero también plantea exigencias que serán difíciles de aceptar para Irán.

Estados Unidos quiere que Irán renuncie a su reserva de uranio altamente enriquecido. Aunque la República Islámica insiste en que su programa nuclear es pacífico, ese uranio está a un corto paso técnico de alcanzar niveles aptos para armas.

Irán se niega a renunciar al uranio y exige alivio de las sanciones. También quiere la liberación de activos congelados incluso antes de que haya un acuerdo final, algo rechazado por Trump.

No está claro cómo pueden salvarse esas diferencias. En una publicación en Truth Social, Trump dijo el miércoles que Irán tardaba “demasiado en negociar un acuerdo” y que “¡¡¡ahora tendrán que pagar el precio!!!”.

Mientras tanto, Irán ha insistido en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra también debe poner fin a los combates entre su aliado Hezbollah e Israel. En cambio, Israel ha intensificado su campaña militar contra el grupo rebelde asentado en Líbano.

Un ataque aéreo contra una aldea al este de Tiro mató al menos a seis personas, informó la agencia estatal de noticias de Líbano. Informó que otras dos personas murieron por un ataque con dron israelí contra un automóvil en la ciudad sureña de Sidón.