Conocer a los padres del actor surcoreano Lee Dong-wook y organizar un encuentro entre sus familias eran algunos de los planes que una fan imaginaba para la relación que creía mantener con el intérprete de K-dramas como “Goblin” y “El zorro de 9 colas”.

Sin embargo, después de ocho meses de conversaciones, descubrió que la persona con quien mantenía un vínculo romántico era un impostor.

En una emisión del programa surcoreano “News Hunters” de esta semana, una mujer de 30 años relató que mantuvo mensajes privados con una persona que se hizo pasar por el famoso: “Más o menos me profesó su amor. Se convirtió en una relación romántica”, declaró.

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La fanática detalló que el falso Lee Dong-wook incluso le aseguró que la había elegido como su esposa y ambos se llamaban cariñosamente: “Yo lo llamaba ‘oppa’ (un término que en Corea se utiliza para referirse a un hombre mayor) y él me llamaba ‘cariño’”.

Durante los ocho meses que duró la relación, nunca se vieron en persona ni hablaron por teléfono.

La estafa inició cuando la persona le aseguró que se encontraba fuera de Corea filmando y que le había enviado un regalo con un valor de 700 millones de wones ($505,035.93). Sin embargo, alegó que el paquete no podía pasar por la aduana y le pidió dinero para cubrir las tarifas de almacenamiento, por lo que ella realizó diversas transferencias bancarias y perdió alrededor de $23,700 dólares, que hasta ahora no ha logrado recuperar.

La situación llevó a la agencia de representación de Lee Dong-wook, King Kong by Starship, a compartir un comunicado en sus redes sociales para informar sobre el caso y señalar que ha recibido reportes de personas que se hacen pasar por algunos de sus artistas mediante redes sociales y plataformas de mensajería privada.

La agencia agregó que sus artistas no solicitan dinero, información personal ni objetos de valor mediante estos canales, y que tampoco contactan de forma privada a sus seguidores para organizar encuentros.

Las estafas que utilizan la identidad de artistas también han ocurrido en Hollywood. Uno de los casos más recientes involucró el nombre de Brad Pitt y, al igual que en el caso de Lee Dong-wook, la víctima fue engañada bajo la idea de que mantenía una relación romántica con el actor.

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En enero de 2025, por ejemplo, se registró el caso de una mujer francesa que recibió mensajes de una persona que se hacía pasar por la madre del actor y le aseguró que sería una gran pareja para él. La estafa, realizada con técnicas de inteligencia artificial, le costó 850 mil euros ($975,715).

El estafador le aseguró que atravesaba por problemas de salud y legales, y que Angelina Jolie había congelado sus cuentas bancarias. Además, le hizo creer que padecía cáncer renal y necesitaba dinero, por lo que la mujer no dudó en apoyarlo económicamente, hasta quedarse sin ahorros e incluso vender propiedades