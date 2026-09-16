La historia de Meena Geltink, de 43 años, y Minal Tijssen, de 44, parece sacada de una película de Hollywood, pues desde muy niñas se hicieron las mejores amigas, sin llegar a pensar que serían hermanas biológicas.

Ambas mujeres fueron adoptadas cuando eran bebés en la India, pero por distintas familias procedentes de los Países Bajos. Se criaron a 130 kilómetros de distancia. Sin embargo, todo cambió en 1996, durante un encuentro entre jóvenes adoptados de su país de origen.

“Todos los niños adoptados se reunieron para pasar un rato juntos, estrechar lazos y cenar”, contó Meena a la ‘BBC’.

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Su conexión fue inmediata. Aunque sus amigos notaron el gran parecido que había entre ellas, lo tomaron como una simple casualidad del destino, pero que no dejaba de ser sorprendente.

“Dijeron: ‘Mírense en el espejo’. Y yo pensé: ‘¡Dios mío, tiene mi nariz! ¡Tenemos la misma risa!’. Durante la cena, no dejé de mirarla”, dijo Meena al medio mencionado anteriormente.

Intercambiaron números y direcciones para mantenerse en contacto. Durante muchos años se escribieron cartas y se llamaban “hermanas”, porque así se sentían, sin pensar que realmente lo eran.

Fueron muchos años en los que ambas mujeres compartieron secretos, gustos y hasta llegaron a descubrir que su banda favorita era Backstreet Boys.

Sin embargo, hace 15 años perdieron el contacto, pues Minal se había mudado a Francia y Meena acababa de tener a su primer hijo, por lo que ambas estaban muy ocupadas.

En 2017, Meena volvió a asistir a otra reunión de personas adoptadas procedentes de la India y escuchó sobre las pruebas de ADN, por lo que decidió hacerse una. Sin embargo, la respuesta que recibió fue desalentadora, ya que no encontró ninguna coincidencia. Por ello, decidió eliminar la aplicación de su teléfono.

En mayo, todo cambió. Meena recibió un mensaje de Minal por Facebook, en el que le preguntaba si se acordaba de ella. Además, le contó que se había realizado una prueba de ADN en abril, durante una visita a sus padres en los Países Bajos, y le compartió una captura de pantalla.

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“Reinstalé la aplicación. Estaba tan nerviosa que introduje contraseñas incorrectas 10 veces antes de poder iniciar sesión”, dijo Meena.

La prueba confirmó que eran 100 % compatibles

Las mujeres, que durante más de una década habían sido las mejores amigas y se habían contado hasta sus más íntimos secretos, no podían creer que fueran hermanas biológicas. Para ambas, fue una de las mejores noticias que habían recibido en su vida.

“Tenía una ‘hermana de sangre’, lo que significa que compartíamos la misma madre y el mismo padre biológicos. Fue como una inyección de adrenalina. Lloré. Minal era la pieza que me faltaba del rompecabezas, la que había esperado durante tanto tiempo. Nos llamábamos hermanas”, expresó Meena.

Fueron años en los que sintió que su vida no estaba completa y que algo le faltaba, sin imaginar que ese complemento sería su hermana, su amiga, aquella adolescente a la que se aferró durante tanto tiempo.

“Durante años, Minal y yo habíamos sentido un gran vacío en nuestros corazones. Sentimos que nos hemos completado. Ahora todo se siente como debe ser”, agregó.

La agencia ‘Reuters’ fue la encargada de documentar el encuentro de ambas mujeres. En un inicio, Minal no se había dado cuenta de que su hermana era Meena, a quien conocía desde hacía 30 años, hasta que vio algunas fotos en redes sociales.

“Meena: hermana. No podía creerlo. Éramos amigas antes de ser hermanas. Éramos hermanas todo el tiempo, pero no lo sabíamos”, indicó Minal.

Meena Geltink y Minal Tijssen quieren recuperar el tiempo perdido y volver a la India, lugar donde comenzó su historia.